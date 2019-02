ŽIVĚ: Slavia - Genk. Sešívaní vstupují do vyřazovacích bojů

Pražská Slavia vstupuje jako první pražský tým do play off jarní části Evropské ligy. Soupeřem čtvrtečního podvečerního utkání bude belgický Genk. Sešívané nebudou favorité, do karet jim však hraje domácí prostředí, tribuna Sever požene domácí vpřed.

V belgické lize Genk s jedenáctibodovým náskokem dominuje, v základní fázi Evropské ligy prohrál pouze jediný zápas a vyhrál svou základní skupinu. Pražský celek skončil na druhé příčce o bod za Petrohradem, nechal za sebou Bordeaux a Kodaň.

Poslední zápas před očekávaným mezinárodním utkáním a zároveň první v ligovém jaru se Slavii nevydařil podle představ. Proti Teplicím sice svěřenci kouče Trpišovského urvali tři body, do posledních minut to však vypadalo na bezbrankovou remízu. Až příchod Stocha a van Burena na trávník hru domácích oživil a Slavia nakonec mohla slavit.