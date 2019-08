ŽIVĚ: Slavia vede v Rumunsku, Kluž nastřelila tyč

Fotbalisté Slavie v úterý večer utkáním na hřišti rumunské Kluže zahájí boj o účast v základní skupině Ligy mistrů, v níž si dosud zahráli jen v roce 2007. Postup do prestižní soutěže by jim zároveň vynesl prémii 393 milionů korun. Pokud by ve dvojzápase neuspěli, zahráli by si stejně jako v předchozích dvou sezonách skupinu Evropské ligy.

Zatímco slávisté ve 4. předkole do pohárů vstoupí, Kluž už přešla přes tři soupeře - Astanu, Maccabi Tel Aviv a favorizovaný Celtic Glasgow. Českým týmům se proti rumunským soupeřům hrubě nedaří, z posledních 16 pohárových zápasů vyhrály jediný. Slavia na druhou stranu v šesti pohárových duelech s rumunskými celky neprohrála.

Oba soupeři vedou svou ligu a drží dlouhou neporazitelnost. Kluž 11 soutěžních utkání, Slavia dokonce 15 duelů od dubna.

V základní sestavě Slavie nechybí nejdražší letní posila Nicolae Stanciu. Bývalého sparťanského záložníka čeká proti krajanům velmi speciální zápas, neboť se poblíž dějiště utkání narodil. Naopak ani na lavičce náhradníků nebudou Petr Ševčík, Michal Frydrych či Jaroslav Zelený.

Pražané po rozhodnutí UEFA v Kluži poprvé nastoupí ve své třetí sadě dresů, která má zelenou barvu a odkazuje na partnerství s čínským klubem Peking Čung-che Kuo-an.

Zápas v Kluži začne v 21 hodin, duel budeme sledovat on-line. Odveta v Edenu se uskuteční za týden ve středu.