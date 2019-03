ŽIVĚ: Ngadeu rozjásal po rohu vyprodaný Eden a Slavia vede

15

Sešívaní se z rohu dokázali prosadit a jdou do vedení 1:0! Stoch poslal balon do šestnáctky naprosto ideálně, neboť na zadní tyč si naběhl Škoda, jenž míč sklepl do vápna hlavou na MICHAELA NGADEUA a ten ranou z voleje do šibenice nedal Vaclíkovi žádnou šanci zasáhnout!