ŽIVĚ: Slavii stojí v cestě za miliony Dynamo Kyjev

18:15

Dnešní soupeři půjdou do odvety v těchto základních sestavách.



Dynamo Kyjev: Bojko - Pivarič, Kádár, Burda, Kedziora - Garmaš, Šepeljov, Sydorčuk (C) - Verbič, Besjedin, Cygankov. Trenér: Alexandr Chackevič.



Slavia Praha: Kolář - Bořil, Ngadeu-Ngadjui, Deli, Coufal - Hušbauer (C), Souček - Zmrhal, Sýkora, Stoch - Tecl. Trenér: Jindřich Trpišovský.