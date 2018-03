Zklamání. Ještě jsme možná nedozráli, smutnil střelec Bakoš

Plzeňský útočník Marek Bakoš v odvetném osmifinále Evropské ligy rozhodl dvěma góly o výhře 2:1 nad Sportingem Lisabon, ale nakonec byl zklamaný z vyřazení kvůli inkasované brance v prodloužení. Slovenského fotbalistu potěšilo aspoň to, že Viktoria opustila soutěž se vztyčenou hlavou a udělala radost domácím fanouškům.

"Jsme zklamaní z výsledku, z toho, že jsme nepostoupili, ale když už máme vypadnout, tak aspoň ať jsou lidé spokojení a dají to najevo. Tím pádem můžeme jít s čistou hlavou do další práce," řekl Bakoš novinářům.

Ve Štruncových sadech otevřel skóre hlavou už v šesté minutě, druhou trefu přidal v 64. minutě. "Z první nebezpečné akce se nám podařilo dát gól, to nás určitě povzbudilo. Každý myslel na pozitivní věci a pak se ukázalo, že mužstvo bylo na zápas připravené a každý byl soustředěný," uvedl čtyřiatřicetiletý útočník.

Svěřenci Pavla Vrby v normální hrací době dokázali dvěma góly smazat náskok Sportingu 2:0 z prvního utkání a vynutili si prodloužení. "Spoustu lidí si neumělo představit, že ten příběh by mohl být až takový. Ale my tomu věřili, soustředili jsme se na svůj výkon. Diváci mohli vidět zajímavý fotbal a mohli mít zajímavý zážitek. Škoda je to, že další zážitek z postupu neměli," řekl Bakoš.

Domácí v nastavení přečkali krizový moment, když penaltu Base Dosta zlikvidoval brankář Aleš Hruška. "Byl to další krok k tomu, abychom soupeře předčili a vstřelili mu gól. Kdybychom dali na 3:0, řekli bychom, že to byl rozhodující moment. Nakonec soupeř dokázal využít další šanci ze standardky a rozhodl postup pro sebe," připomněl Bakoš klíčovou trefu Rodriga Battaglii ze 105. minuty.

Bývalý slovenský reprezentant v základní sestavě Plzně nečekaně nahradil nejlepšího střelce Michaela Krmenčíka. V jarní části sezony přitom odehrál předtím jen čtyři minuty. "Měl jsem pozitivní první doteky, vstřelil jsem na začátku gól. Cítil jsem na mužstvu, že se zklidnilo a cítil energii celý svůj pobyt na hřišti. Hrálo se mi celkem dobře, jenom mě mrzí výsledek," konstatoval Bakoš.

Plzeňští ani na třetí pokus nedokázali postoupit do čtvrtfinále Evropské ligy. "Ještě jsme možná nedozráli. Odehráli jsme tu zajímavé zápasy proti Lyonu, s Fenerbahce jsme to měli také kousek od postupu. Teď také, ale nějak jsme to nedokázali. Když máte vypadnout z Evropy, tak jako to bylo dneska, že lidé byli spokojení," prohlásil.

Věří, že výhra nad portugalským týmem pomůže Západočechům i v domácí soutěži, ve které na jaře ještě nezvítězili. "Každý pozitivní výsledek vám potom dodá energii. Dneska jsem si dokázali, že můžeme hrát se Sportingem, můžeme mu dávat góly a nedostávat. Je to povzbuzení do další práce. V lize jsme hráli velmi dobře, jen jsme ty zápasy nezvládli výsledkově. Myslím, že to je jen otázka času, kdy se nám to podaří," řekl Bakoš.