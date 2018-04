Fenin v TV: Vulgarity i šílená artikulace. Lze mu ještě pomoct?

Argentině vstřelil gól ve finále světového šampionátu hráčů do dvaceti let, při bundesligovém debutu za Frankfurt se uvedl hattrickem. "To je nový Baroš," říkalo se o něm tehdy s nadějí, že českému fotbalu roste další výrazná osobnost. Útočník Martin Fenin ale slibně rozjetou kariéru úplně zazdil a více než slavnými trefami se proslavil pestrou škálou výstřelků. K nim teď nejnověji přibylo účinkování v pořadu O2 TV Sport TIKI-TAKA.



Zapálený byt při grilování, aféra s prostitutkami při reprezentačním srazu nebo pád z okna jako důsledek užívání léků proti depresím. Rejstřík Feninových prohřešků proti životosprávě profesionálního sportovce je takřka nekonečný. I proto jeho fotbalový životopis s postupem času ztrácel zajímavost. Po konci ve Frankfurtu zamířil do druholigové Chotěbuze, šanci na restart kariéry mu pak dala Slavia. Neuspěl a vrátil se do mateřských Teplic, odkud se do velkého fotbalu dostal. Ani tam se ale nedokázal prosadit a přes nižší soutěže v zahraničí na podzim skončil až v druholigovém Varnsdorfu.



Nastoupil k pěti zápasům, jednou se prosadil střelecky. Působení ale zkomplikovaly zdravotní problémy, proto se s ním vedení klubu v lednu po půl roce rozloučilo. Fenin zase zůstal bez angažmá - jako v posledních letech už po tolikáté. Útočníkovi brzo bude jedenatřicet, každý další pokus o návrat je proto logicky stále obtížnější. A jestli chtěl případné zaměstnavatele zaujmout v pořadu TIKI-TAKA, tak se mu to příliš nepovedlo.



Jeho vystoupení totiž působí jako opožděný (a dost nepovedený) aprílový vtip. Fenin pravidelně skákal ostatním hostům do řeči, měl problémy s artikulací a neustále se neklidně vrtěl na židli. "Myslím si, že je to pí**vina," prohlásil třeba v debatě o využití videorozhodčího ve fotbale. Vystupování hodné televizního pořadu? Ne, jeho chování by bylo adekvátní možná tak v nonstop baru kolem třetí nad ránem.



Vedení teplického klubu nepřímo označil za "hovada" kvůli tomu, že jej na zápasech odmítá pustit do prostoru pro VIP hosty. "Vydělal jsem Teplicím sto padesát milionů a prostě nemůžu do vipky. To nepochopíš, česká hloupost," krčil Fenin rameny s tím, že by Severočechům jeho jméno a kontakty mohly přijít vhod. Při pohledu na to, jak fotbalista reprezentuje sám sebe, je ale celkem pochopitelné, že s ním Teplice v současné chvíli nechtějí mít nic společného.



Jasný názor na útočníka se zašlou slávou si udělali i fanoušci. "Tragédie, Fenina už prosím nikdy nezvěte," píší lidé na facebookovém profilu O2 TV. A to jde ještě o ty mírnější komentáře. Diváci spekulují také o tom, že šestnáctinásobný český reprezentant byl při natáčení pod vlivem alkoholu nebo dokonce drog.



K jeho pozvánce do pořadu se na Twitteru za O2 TV vyjádřil David Solnař: "Martina Fenina veřejnost dlouho nikde neviděla, nyní od nás v TIKI-TAKA dostal možnost. Dopadlo to, jak dopadlo... Jedinou otázkou, kterou si nyní klademe, je, zda se Martinovi dá nějak pomoct, opravdu pomoct," napsal pracovník tiskového oddělení televize. To ale zřejmě neví ani sám Fenin...

Amatérský sestřih vystoupení Martina Fenina v pořadu TIKI-TAKA: