Fotbal se loučí s Čechem. Vzkaz poslal tenista i UEFA

Fotbalový svět zasáhla zpráva o ukončení kariéry Petra Čecha. Netrvalo dlouho a bývalí spoluhráči, světoví brankáři, případně kluby a asociace přišly s děkovnými vzkazy.

"Dokonalý vzor reprezentanta naší malé země," uvedl na adresu Čecha jeho následovník a opora španělské Sevilly Tomáš Vaclík. Na odchod zareagovali také světové gólmanské legendy. "Máš všechen můj respekt, Petře. Jsi jeden z nejlepších brankářů, jaké jsem kdy poznal. Hodně štěstí!" nešetřil chválou ikona španělské kopané Iker Casillas. Právě on a Gianluigi Buffon byli dlouho považováni za nejlepší gólmany své doby.

Petr Čech strávil v Anglii celých patnáct let a získal všechny možné poháry. Jeho posledním klubem, kde za půl roku skončí svoji bohatou kariéru, je Arsenal. "Za tvůj dokonalý profesionalismus, za to, že jsi byl perfektním vzorem, za 50 čistých kont, za tvou upřímnost, čestnost a inspirativní práci v nadaci Arsenalu chceme říct... Díky," prokázal úctu klub ze severu Londýna na svém webu.

Legenda Kanonýrů, Ian Wright, se také vyjádřila. "Byla radost sledovat tě hrát. Užij si zbytek sezony a vše nejlepší do následného života," vzkázala bývalá hvězda anglické reprezentace. "Gratuluji k vynikající kariéře," přidal se Gary Lineker, bývalý hráč a současný moderátor.

Nejdelší část fotbalového života strávil Čech v Chelsea, tak není divu, že právě z londýnského klubu se ozývá velké množství ohlasů. Zde je jeden z nich. "Díky, že jsi mi v mém prvním roce pomáhal. Byl jsi výjimečný kolega, kamarád a skvělý příklad nejen pro mě, ale i pro všechny brankáře. Blahopřeji ke skvělé kariéře a hodně štěstí do budoucna," vysekl poklonu Thibaut Courtois, bývalý parťák z Chelsea.

