Fotbalisté chtějí Albánii v Lize národů oplatit loňskou prohru z kvalifikace ME

Čeští fotbalisté v pátek proti Albánii odehrají třetí z šesti zápasů skupiny B1 Ligy národů. Reprezentanti chtějí soupeři oplatit porážku 0:3 z posledního vzájemného duelu před rokem v Tiraně v evropské kvalifikaci a opět o něco zvýšit šance na postup do elitní divize soutěže. Zápas bude speciální pro dvojici Qazim Laci a Indrit Tuci, kteří se s albánským mužstvem představí na stadionu na Letné, kde sídlí jejich klub ze Sparty.

V pondělí český tým uzavře říjnový sraz proti Ukrajině v jejím azylu ve Vratislavi. Svěřenci trenéra Ivana Haška chtějí v nadcházejícím dvojzápase napravit dojem z úvodního utkání skupiny v Gruzii, kde v září utrpěli debakl 1:4. Poté doma porazili Ukrajinu 3:2, poprvé po čtyřech zápasech zvítězili a stejně jako Albánie mají zatím na kontě tři body. Tabulku vede dosud stoprocentní Gruzie.

Do elitní divize A postoupí přímo vítěz skupiny, druhý tým bude čekat dvojzápas play off. Liga národů zároveň dává reprezentacím dodatečnou šanci zahrát si o účast na vrcholných turnajích. Čtvrtý ročník je propojen s bojem o mistrovství světa v roce 2026. Čtyři nejlepší celky, které neuspějí v klasické kvalifikaci, se dostanou do play off o šampionát.

Souboj s Albánií může být v boji o postup do elitní divize Ligy národů klíčový. Vloni v evropské kvalifikaci český tým ještě pod vedením předchozího trenéra Jaroslava Šilhavého v domácím zápase proti balkánskému soupeři dominoval, ale z převahy vytěžil jen remízu 1:1. Ve venkovním duelu v Tiraně téměř na den přesně před rokem pak utrpěl debakl 0:3. Albánci kvalifikační skupinu vyhráli, český celek postoupil na šampionát do Německa z druhého místa.

"Pro všechny bude motivací chtít ukázat, že jsme lepší než Albánie. I když Albánie ukázala svou sílu především v zápase na domácím hřišti, kde hrála výborně. Je pro nás úkolem jim to vrátit," prohlásil Hašek, který převzal reprezentaci v lednu a na letním Euru s ní nepostoupil ze skupiny. Smlouvu má do konce nadcházející kvalifikace mistrovství světa.

Albánci stejně jaké český celek na evropském šampionátu skončili už po skupině a ze tří zápasů získali jen bod. Nový ročník Ligy národů rozehráli nečekaným vítězstvím 2:1 nad Ukrajinou v jejím azylu na Letné, poté však doma podlehli Gruzii 0:1.

"Opět po měsíci se vracíme do Prahy. Česko je silný soupeř. Snaží se hrát technicky a v sestavě má čtyři pět hráčů, kteří jsou velmi vysocí a silní ve vzduchu. Zároveň jde o fyzicky zdatný tým s rychlým přechodem do útoku," řekl brazilský trenér Albánců Sylvinho.

"Bude to pro oba týmy z hlediska boje o postup velmi důležitý zápas. Češi se minule zlepšili, dokázali dát tři góly Ukrajině. Čeká nás mimořádně těžký zápas, ale nejdeme do něj s tím, že by třeba remíza byla dobrá. Chceme zvítězit," uvedl Sylvinho.

Český celek bude chtít prodloužit mimořádně úspěšnou domácí bilanci. Od září 2020 prohrál na svém stadionu jediný z posledních 20 duelů. "Čeká nás nepříjemný soupeř. Hrají rychle nahoru, mají rychlé přechody. To jsme viděli v jejich (vítězném) zápase s Ukrajinou. Takže tohle je potřeba si pohlídat. Ale věřím, že jsou rozhodně k poražení. Pomohl by nám první gól. Máme jim z minulých zápasů co vracet," řekl záložník Alex Král, který nastoupil při loňské remíze 1:1 s Albánií.

Šestadvacetiletý středopolař se potká se svým spoluhráčem z Espaňolu Barcelona obráncem Marashem Kumbullou. Křídelník Václav Černý zase působí se záložníkem Nedimem Bajramim v Glasgow Rangers. Nejvíce speciální ovšem bude utkání pro dvojici sparťanů v albánské nominaci, která s reprezentací zavítá na "svůj" stadion. Zatímco Laci má v národním celku na kontě už 32 startů, Tuci dosud za "áčko" nenastoupil.

"Zatím jsem Qazimovi neříkal, aby mi dal nějaké informace o českých hráčích, ale zeptám se ho večer na hotelu. Podle jeho odpovědi se rozhodneme, jestli bude součástí základní sestavy, nebo ne," vtipkoval Sylvinho, který na Letné v roce 2000 v dresu Arsenalu jediným gólem po pohledné individuální akci rozhodl o vítězství 1:0 v Lize mistrů nad Spartou. Letenské tehdy vedl Hašek. "Dodnes na to rád vzpomínám," řekl.

Dá se předpokládat, že kouč Hašek vsadí na podobnou sestavu jako při vítězném zářijovém utkání proti Ukrajině, v němž dvakrát skóroval Pavel Šulc. V nominaci tentokrát schází nejlepší střelec aktuální reprezentace Patrik Schick. Kvůli trestu za žluté karty nebude moci proti Albánii nastoupit stoper Ladislav Krejčí mladší, hned v základní sestavě by se mohl objevit navrátilec do mužstva a nejstarší hráč Jan Bořil.

Utkání začne v pátek ve 20:45. Podle odhadů by mělo do hlediště na Letné dorazit nejméně 15 tisíc diváků, hostujících příznivců by tentokrát mělo být výrazně méně než v září při zápase s Ukrajinou v Edenu.