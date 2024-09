Fotbalisté Plzně smazali dvoubrankovou ztrátu a ve Frankfurtu remizovali 3:3

Fotbalisté Plzně na úvod hlavní fáze Evropské ligy smazali ve Frankfurtu dvoubrankovou ztrátu a s vítězem soutěže ze sezony 2021/22 nečekaně uhráli remízu 3:3. Domácí poslal v prvním kole ligové fáze ve 38. minutě do vedení Hugo Ekitiké, vzápětí srovnal Pavel Šulc. Po změně stran se za čtvrtý tým bundesligy prosadili v 62. a 67. minutě střídající Junior Dina Ebimbe a Rasmus Kristensen, v 86. minutě ale snížil Prince Adu a v poslední ze tří nastavených minut srovnal Václav Jemelka.

Západočeši sice ani v devátém pohárovém utkání proti německému týmu nezvítězili, ale v pátém zápase na stadionu soupeře z bundesligy poprvé neprohráli. Viktoria částečně odčinila víkendovou ligovou porážku 0:3 v Edenu se Slavií. Zároveň po čtyřech vítězstvích v kvalifikaci ani v pátém duelu tohoto ročníku Evropské ligy neprohrála.

"Ohromně cenný výsledek, hlavně po velmi dobrém výkonu. Remíza na půdě špičkového týmu bundesligy se počítá," pochvaloval si na tiskové konferenci trenér Viktorie Miroslav Koubek.

V dalším zápase ligové fáze plzeňské mužstvo za týden přivítá Ludogorec Razgrad. Po změně formátu pohárů v hlavní fázi všech 36 týmů tvoří jednu společnou tabulku. Na všechny celky čeká v soutěži osm zápasů s různými soupeři, první osmička postoupí přímo do osmifinále, kluby na devátém až 24. místě čeká úvodní kolo vyřazovací fáze. V minulém ročníku Viktoria účastí ve čtvrtfinále Evropské konferenční ligy stanovila své pohárové maximum.

Plzeňský trenér Koubek udělal oproti víkendové ligové porážce 0:3 na Slavii tři změny v základní sestavě. Místo chybujícího brankáře Tvrdoně se do zahajovací jedenáctky vrátila uzdravená gólmanská jednička Jedlička, na kraji obrany dostal před Kopicem přednost Cadu a v útoku Vydra místo Vašulína.

Ve Frankfurtu celý den silně pršelo, trávník na stadionu pro 58 tisíc diváků se ale zdál v dobrém stavu. Západočechy vyrazily podpořit zhruba dvě tisícovky fanoušků a ve zcela zaplněné aréně byly hodně slyšet.

Domácí podle očekávání od úvodu více drželi míč, do velkého množství vyložených šancí se ale nedostávali. Hned v úvodu Matanoviče zablokovala plzeňská obrana, v 17. minutě chorvatský útočník vystřelil jen do středu branky, kde zasáhl Jedlička. Na opačné straně napálil zpoza vápna odražený balon o kousek nad Šulc.

Ve 38. minutě Eintracht otevřel skóre. Ekitiké si na kraji vápna narazil s Kristensenem, protlačil se před obránce do pokutového území a zamířil k zadní tyči. Jedlička si na míč lehce sáhl, ale v cestě do sítě mu nezabránil.

Favoritovi vydrželo vedení jen tři minuty. Kalvachovu střelu ještě zablokovala obrana, jeden z plzeňských kapitánů ale následně přiťukl míč před vápnem Šulcovi a ten povedenou přízemní střelou k tyči srovnal.

Český reprezentant si připsal pátý gól za poslední čtyři soutěžní zápasy. "Řekl bych, že je to jedna z prvních branek, které jsem dal za vápnem. Takže úplně skvělé. Měl jsem z toho ohromnou radost, že to bylo na 1:1," řekl Šulc.

Po přestávce Viktoria zpočátku držela s favoritem krok. Domácímu kouči Toppmöllerovi ale vyšlo střídání. Dina Ebimbe byl po hodině hry na trávníku zhruba dvě minuty, když si naběhl na křížný pas za obranu od autora vedoucího gólu Ekitikého a v úniku ze strany nedal Jedličkovi šanci.

Za pět minuty bylo s hosty ještě hůře. Západočeši nedůrazně odvrátili rohový kop a Kristensen z pozice kousek za penaltou propálil Jedličku. V 76. minutě mohl po Dwehově centru snížit Adu, hlavou ale přestřelil. První branky v dresu Viktorie po nedávném příchodu se ghanský útočník dočkal až v 86. minutě, kdy poslal z voleje k tyči balon po centru Jemelky.

Autor přihrávky pak sám zařídil vyrovnání. Brankář Santos, který zastoupil zraněnou jedničku Frankfurtu Trappa, do dlouhém autu od Dweha na začátku třetí minuty nastavení nedosáhl na míč a Jemelka jej zblízka nekompromisně napálil pod břevno. Dočkal se prvního gólu v pohárech.

"Moc branek nedávám, ani jsem teď poslední dobou nechodil na standardky. Jsem za to strašně rád, že jsem mohl pomoci týmu, protože první inkasovaný gól šel za mnou. Jsem pyšný na celý tým, že jsme to za stavu 3:1 nezabalili a dotáhli aspoň do té remízy," uvedl Jemelka.

"Vždy musíte věřit. Viděl jsem v obranné řadě Frankfurtu nejistotu. Cítil jsem, že se dá udeřit, pokud budeme vepředu v dostatečném počtu. Když před koncem snížil Adu, soupeř zpanikařil. Šli jsme za tím, štěstí se na nás nakonec usmálo," uvedl Koubek, jehož tým v základní době neprohrál v pohárech už 21 zápasů po sobě.

Hlasy po utkání:

Dino Toppmöller (trenér Frankfurtu): "Je hořké, že v závěru dostanete takové dva góly po dlouhých vhazováních, ten poslední byl groteskní. Můžeme si za to sami. Od první do poslední minuty musíme být naprosto pozorní, pak takový zápas vyhrajeme. Celkově jsme odehráli slušné utkání. Ale za stavu 3:1 jsme měli pocit, že už jsme zápas vyhráli a teď tomu tak není. Odnášíme si z duelu jen remízu, není to uspokojivé. Ale musíme to přijmout a soustředit se na nedělní utkání."

Miroslav Koubek (trenér Plzně): "Ohromně cenný výsledek, hlavně po velmi dobrém výkonu. My jsme si předsevzali, že tady podáme dobrý výkon. Pak je předpoklad, že může přijít i dobrý výsledek. Dnes to do sebe zapadlo. Jsme spokojeni a já jsem na mužstvo na rozdíl od víkendu velmi pyšný. Vždy musíte věřit. Viděl jsem v zadních řadách Frankfurtu nejistotu a potom se může stát leccos. Nebyl to suverénní obranný výkon soupeře. Mají skvělou ofenzivu, ale cítil jsem, že můžeme udeřit, když budeme aktivní a v dobrém počtu lidí. Byly tam velmi dobré akce už před těmi dvěma brankami."

Václav Jemelka (obránce Plzně): "Moc gólů nedávám, ani jsem teď poslední dobou nechodil na standardky. Jsem za to strašně rád, že jsem mohl pomoci týmu, protože první inkasovaný gól šel za mnou. Jsem rád, že jsme urvali bod. Dnes jsme to vydřeli. Jsem pyšný na celý tým, že jsme to za stavu 3:1 nezabalili a dotáhli aspoň do té remízy. Trochu jsem tomu věřil, naštěstí tam ty dva góly spadly."

Pavel Šulc (záložník Plzně): "V šatně se teď vůbec nic nedělo. Všichni tam tak sedíme a koukáme, jestli je to vůbec pravda. Vypadalo to, že se to bude jen dohrávat. Oni pak zaspali. Bylo super, že jsme snížili v 86. minutě a mohli jsme ještě zkusit vyrovnat. Pocity jsou úžasné, úplně super, že z tak těžkého zápasu bereme bod."