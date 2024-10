Fotbalisté Slavie chtějí v Bilbau udržet neporazitelnost v Evropské lize

Fotbalisté Slavie ve čtvrtek nastoupí v Bilbau ke třetímu utkání hlavní části Evropské ligy a rádi by udrželi neporazitelnost v soutěži. Do ligové fáze vstoupili výhrou 2:0 v Razgradu nad Ludogorcem, poté doma remizovali 1:1 s Ajaxem Amsterodam. Čtyři body na kontě má rovněž baskický tým, který remizoval 1:1 na hřišti AS Řím a doma porazil Alkmaar 2:0.

Pražané hodlají navázat na poslední úspěšné výsledky. Prohráli jediný ze 17 soutěžních zápasů v sezoně a od porážky s Lille v předkole Ligy mistrů v devíti dalších utkáních ztratili body už jen remízou s Ajaxem.

"Chtěli jsme porazit i Ajax, ale všechny zápasy v Evropské lize jsou těžké. Čekají nás teď dva těžké výjezdy (Bilbao a Frankfurt), proto jsme na úvod body potřebovali. S tak velkou tabulkou po pravdě nemám zkušenosti, jsem zvědavý, jak se bude vyvíjet. Věřím však, že pokud budeme hrát i nadále takhle kvalitně, tak nám postup neunikne," řekl trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Čtyři body považují za slušný vstup do rozšířené ligové fáze také hráči. Do jarní vyřazovací fáze postoupí 24 z 36 týmů, prvních osm přímo do osmifinále. "Zatím asi můžeme být spokojeni. Měli jsme náročný program a nadále máme," uvedl reprezentant Tomáš Chorý, který se vyrovnávacím gólem postaral o remízu s Ajaxem. "Tabulka je teď nově složená z 36 týmů, tak se bude hodně rychle měnit. Bude záležet na každém utkání a musíme jít prostě zápas od zápasu. Ale postavili jsme si dobrý základ," mínil další útočník Mojmír Chytil.

Slávisté pravidelně vyrážejí k venkovním pohárovým výjezdům už dva dny předem, tentokrát výjimečně zamířili do Baskicka až dnes. Na letišti se po ránu sešli s výpravou Plzně, kterou čeká duel na půdě PAOK Soluň. Šéf klubu Jaroslav Tvrdík si dal pivo s plzeňským protějškem Adolfem Šádkem.

"Když dva české kluby letí do EL ve stejném čase. Skvělá Plzeň na letišti. Probrali jsme soupeře a popřáli si štěstí. Samozřejmě celý týden," napsal Tvrdík na sociální síti X s poukazem na nedělní souboj Viktorie se Spartou.

Slavii, která vede ligovou tabulku o šest bodů před pražským rivalem, v Bilbau čeká těžká prověrka. V sedmi pohárových zápasech ve Španělsku ani jednou nezvítězila, pětkrát tam ale remizovala. Naposledy před pěti lety v Barceloně 0:0 v Lize mistrů.

České týmy vyhrály ve Španělsku jen dva z dosavadních 44 pohárových duelů. Jako poslední tam zvítězil Liberec v prosinci 2001 na Mallorce 2:1, dalších 21 pokusů tuzemských zástupců na španělské půdě triumf nepřineslo.

Bilbao obsadilo v minulé sezoně La Ligy pátou příčku a vyhrálo domácí pohár. Aktuálně je v tabulce španělské ligy znovu na pátém místě. Utkání začne ve čtvrtek v 21:00.