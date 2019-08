Fotbalová asociace v exekuci. Nezaplatila soudní náhrady

Fotbalová asociace České republiky (FAČR) čelí exekuci. Z rozhodnutí Krajského soudu, pobočka v Olomouci má zaplatit firmě Digitus, u níž si asociace objednala softwarový program na decentralizaci registrace hráčů na krajské fotbalové svazy, náklady řízení ve výši 547.562 korun. Jelikož tak neučila, byl případ předán exekutorovi. Rozsudek je pravomocný.

Funkční program, nebo nefunkční. To byl hlavní předmět sporu mezi FAČR a firmou Digitus. Software byl z velké většiny dokončený a dodaný, ale současné vedení FAČR po svém nástupu do funkce rozporovalo funkčnost a hodnotu již dodaného softwaru a požadovalo vrácení uhrazené ceny díla. Spor se dostal až soudu, který rozhodl, že software byl z převážné části FAČRu dodán, byl funkční a měl odpovídající hodnotu. Jelikož fotbalová asociace spor prohrála, dostala nařízeno uhradit protistraně soudní výlohy. To však neučila a soud na ni vydat exekuční výměr.

Exekuční řízení je vedeno u Obvodního soudu Praha 6, bylo zahájeno 22. července a 6. srpna byl pověřen soudní exekutor Lukáš Jícha, aby dluh ve výši 547.562 Kč vymohl.

"Jsem rád, že po letech vedení složitého sporu soud pravomocně rozhodl ve prospěch našeho klienta. A naopak mě mrzí, že fotbalový svaz se k celé věci nebyl schopen postavit čelem a situaci nechal dojít až k exekučnímu řízení. Současný stav, kdy je vůči FAČR vedeno exekuční řízení, pak jen potvrzuje, že nezodpovědné jednání se nevyplácí," uvedl pro TÝDEN.CZ Jiří Novák ml. z Advokátní kanceláře Brož & Sokol & Novák, která firmu Digitus zastupuje.

Vedení FAČR má jiný pohled. "Předně musím jasně zdůraznit, že FAČR je v této kauze na straně žalobce, společnost Digitus jí totiž před téměř 10 lety nedodala software ve sjednané kvalitě a FAČR ji od té doby žaluje," říká generální sekretář Jan Pauly. "Soud v nedávné době kromě povinnosti společnosti Digitus zaplatit FAČR částku téměř čtvrt milionu korun, rozhodl též o tom, že je FAČR povinna uhradit společnosti náklady soudního řízení. FAČR proti tomuto rozhodnutí podala dovolání a pouze vyčkala na sdělení exekutora, kam má částku uhradit tak, aby ji mohla složit do exekuční úschovy, jak ostatně učinila bezodkladně do 24 hodin od doručení. Společnost Digitus je totiž mrtvá schránka bez jakéhokoliv kapitálu, v případě našeho úspěchu ve věci bychom tak uhrazené náklady již nikdy neviděli. Jde tedy o rutinní právní postup a žádná rádoby senzace na úkor asociace se opravdu nekoná," dodává Pauly.

Nejde o jediný případ. FAČR je stále (už přes 2 roky) obviněna jako právnická osoba z trestného činu ovlivňování rozdělování sportovních dotací, rovněž bývalý předseda Miroslav Pelta, čtyři další fyzické osoby a jedna právnická. Na konci května 2019 došlo k uzavření vyšetřování ze strany policie a státnímu zástupci byl podán návrh na podání obžaloby na tyto osoby. Vzhledem k rozsahu spisu těžko předvídat, kdy by mohlo k podání obžalob k soudu dojít.