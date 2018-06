02 získala práva na fotbalovou ligu, chce vysílat všechny zápasy

Společnost O2 TV odkoupila od Pragosportu vysílací práva na první fotbalovou ligu na příští čtyři sezony. Nyní je tedy vlastníkem televizních i online práv pro Česko i Slovensko. Plánuje z každého kola odvysílat čtyři zápasy v televizním režimu a zbytek ve streamingové kvalitě.

Placená služba O2 TV vysílá fotbalovou ligu od sezony 2015/16, dosud ale měla maximálně dva zápasy v kole a prioritní volbu nejzajímavějšího utkání. Další dva přenosy měla Česká televize jako veřejnoprávní kanál. Kompletní práva ale zatím žádná televize nevlastnila.

"Po dlouhých jednáních jsme dospěli k významné a historicky unikátní dohodě. Nejlepší zápasy české ligy budou vždy na O2 TV," uvedla šéfka obsahu O2 TV Anna Lenerová.

O2 plánuje do svého vysílání na kanálech O2 TV Sport a O2 TV Fotbal zařadit všechny zápasy. Nyní vyjednává s Českou televizí a dalšími kanály o možnosti přenechat jeden zápas do jejich vysílání. "Z kontraktu vyplývá povinnost nejméně jeden zápas pustit do volně šiřitelného prostoru," dodala Lenerová.

"Máme smluvně zajištěno, že jeden zápas z kola bude na volně šířeném kanále," potvrdil předseda Ligové fotbalové asociace Dušan Svoboda. "Fotbal na placených platformách je trend, který je ve fotbalových zemích naprosto běžný, a je to jediný způsob, jak do fotbalu dostat větší peníze," dodal.

Česká televize nyní řeší, v jaké podobě se fotbalové lize bude věnovat. "Nastalá situace je pro nás nová, další kroky tak budou primárně předmětem interní diskuze, případně celkové revize vysílání klubového fotbalu v České televizi," uvedla v prohlášení tisková mluvčí ČT Karolina Blinková.

"Do těchto úvah je nutné zahrnout i aktuální vládní návrh novely zákona o DPH, který České televizi může odebrat 350 až 400 milionů korun určených na financování druhé vlny digitalizace a může tedy vést k omezení šíře služeb, které Česká televize nabízí," konstatovala Blinková.

ČT má do roku 2022 zajištěna práva na zápasy české fotbalové reprezentace včetně Ligy národů a do roku 2021 na zápasy Evropské ligy s právem první volby.

Fotbalová liga se bude oproti minulé sezoně hrát ve čtyřech hracích dnech a zápasy budou mít pevně stanovený začátek. V pátek se bude hrát od 18:30, v sobotu od 15:00, 17:00 a 19:00, v neděli od 15:00 a 18:00 a v pondělí od 18:00. V zimním období dojde k posunu a v pátek se bude hrát od 17:30 a v sobotu a v neděli od 15:00 a 17:00.

O2 TV v každém hracím dnu odvysílá alespoň jeden zápas natočený na 13 kamer. Zbylé zápasy budou natáčeny na zmenšený počet kamer v menší kvalitě, jak na to byli fanoušci zvyklí například z nabídky iSport.cz. I tyto duely budou zařazeny do vysílání O2.

"Díky multidimenzi, která umožní sledování zápasů až na čtyřech zařízeních, nepřijdou nyní fanoušci o žádný zápas kteréhokoliv klubu," řekl výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay. V přenosech podle něj bude využíván systém Tracab, který umožní sledování aktuální rychlosti hráčů, uběhnuté vzdálenosti či 3D vizualizace herních momentů.

O2 TV nadále plánuje podílet se na projektu videorozhodčích. Sudím umožňuje přístup do svých přenosových vozů.

V nedávné době se O2 TV stala vlastníkem práv na fotbalovou Ligu mistrů i hokejovou extraligu a nyní k tomu přidává i fotbalovou ligu. Sportovní přenosy v O2 TV mohou sledovat všichni zákazníci nejen ve svých domácnostech, kde stačí mít internetové připojení od libovolného poskytovatele, ale také ve více než 1200 restauracích po celé ČR. Zákazníci si mohou kupovat přístup do O2 TV Sport i po jednotlivých dnech, přičemž za 24 hodin se platí 99 korun. Základní měsíční nabídka je za 299 korun.