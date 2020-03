Anglie by podle šéfa UEFA Čeferina měla zrušit Ligový pohár

Předseda evropské fotbalové unie UEFA Aleksander Čeferin vyzval Anglii ke zrušení Ligového poháru. Podle dvaapadesátiletého slovinského funkcionáře by se díky tomu uvolnilo potřebné místo v nabité termínové listině.

V Anglii se v sezoně tradičně hrají dva poháry - Anglický a Ligový. Ligový se však v posledních letech s ohledem na rozlosování a semifinále hrané na dva zápasy stal terčem kritiky. Naposledy poté, co Liverpool kvůli kolizi s mistrovstvím světa klubů nastoupil v prosincovém čtvrtfinále s rezervním týmem.

"Ve Francii už Ligový pohár zrušili, takže zůstává jen Anglie. A je naprosto jasné, že kdyby ho zrušili, tak by to všem prospělo," řekl Čeferin v rozhovoru pro deník The Times. "Problém je, že díky poháru se financuje spousta klubů, které by pak byly znevýhodněné. Takže chápu, proč by byl problém ho zrušit. Plus Angličané neradi mění roky zaběhnuté tradice," dodal.

Vedení francouzské ligy se rozhodlo Ligový pohár od příští sezony zrušit poté, co pro něj nesehnalo vysílacího partnera. Kluby ze zbývajících největších evropských soutěží ve Španělsku, Německu a Itálii hrají pouze jeden pohár. V Anglii poslední tři ročníky Ligového poháru ovládl Manchester City.