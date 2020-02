Baník vyhrál i bez opor. Trenéři to budou mít těžké, ví Šašinka

Fotbalisté Baníku vyhráli v prvním jarním kole na Slovácku 1:0. Zápas v jeho dresu velmi prožíval i útočník Ondřej Šašinka, který právě v týmu z Uherského Hradiště na podzim hostoval a dal v jeho dresu pět gólů.

"Když jsem slyšel naši hymnu, měl jsem z toho husí kůži, diváci jsou našim dvanáctým hráčem a je neskutečné jak nás ženou dopředu," chválil fandy Baníku, jichž přijelo podle klubových zdrojů kolem sedmnácti set. "Bylo to znát, slovácký stadion je jeden z nejútulnějších v republice a kulisa byla skvělá," přidal.

Před utkáním se Šašinka zdravil s bývalými spoluhráči, v pátek si volal s brankářem Slovácka Matoušem Trmalem, s nímž se zná z reprezentace. "Uzavřeli jsme sázku. Ale neřeknu jakou, to zůstane mezi námi," neprozradil ostravský útočník.

"Matouš je v mnoha případech podržel, ale jednou to naštěstí pustil. Slovácko mělo nějaké závary před naší brankou, ale nebyly to stoprocentní šance. Naše defenzíva byla výborná. Věřil jsem, že to ubráníme i v závěru, kdy do nás Slovácko šlapalo," přidal Šašinka.

Radost měl pochopitelně ze tří bodů. "Bylo to velice těžké utkání, věděli jsme, jak bojovný fotbal hraje Slovácko. My jsme přijeli pro výhru a to se nám splnilo. Chtěli jsme si dát pozor na prvních dvacet minut, to nám vyšlo. Tři body jsou skvělé," prohlásil.

Baník se výhrou odrazil do elitní šestky a tu bude v příštím kole hájit doma proti Jablonci. "Hrajeme doma, týden bude klidnější, když jsme vyhráli. Taky se vrátí klíčoví hráči, ale my jsme to vydřeli i bez nich. Takže teď bude mít trenér zamotanou hlavu," uvedl Šašinka. Ostravě chyběl Baroš, Fleišman, Jirásek, Jánoš a Stronati.