Baroš hattrickem sestřelil Příbram. Zlín vyrovnal v závěru

Útočník Milan Baroš rozhodl hattrickem o vítězství fotbalistů Ostravy nad Příbramí 3:0 v třetím ligovém kole. Kapitán Baníku, který vstřelil tři góly v jednom utkání nejvyšší soutěže po pěti a půl letech, mohl přidat i další trefy, ale zbylé příležitosti mu pochytal hostující brankář. Ostrava doma v lize poosmé za sebou neprohrála a 315 minut tam neinkasovala. Baník si připsal druhou výhru v sezoně a připravil Příbrami její první porážku po návratu do nejvyšší soutěže.

Příbram odstartovala aktivně a první minuty strávila na ostravské polovině hřiště, ale pak inkasovala z první akce Baníku. Baroš znovu ukázal svoji pohotovost v zakončení, když si zády k bráně zpracoval Pazderův pas a pak balon přes hlavu uklidil přesně k tyči. Šestatřicetiletý ostravský kapitán dosáhl své 50. ligové trefy.

"Byl to dlouhý balon do vápna, já si to dal na prsa, chtěl jsem si to dát více pod sebe, trošku do mě strčil Nitrianský, takže balon vyletěl nahoru. Zkusil jsem to přes hlavu a zaletělo to tam," řekl novinářům Baroš. Hosté pak několik minut lapali po dechu a ostravská ofenziva se na ně valila ve vlnách. Poté se z brejku mohl připomenout hostující objev Matoušek, který v souboji jeden na jednoho už natahoval ke smrtící střele, ale zkušený Fleišman mu míč v poslední chvíli vypíchl.

"V první půlce nám tam zdrhnul dokonce jeden na jednoho, ale Fleiši je natolik zkušený, že jej dokázal vycouvat a pak ho dorazil. Je to na naši ligu neuvěřitelně rychlý hráč," řekl ostravský trenér Bohumil Páník. Sotva Příbram zvedla hlavy, dostala druhý gól. Na přímý kop v podání Filla si ve 22. minutě ve vápně naskočil Baroš a hlavičkou k tyči zvýšil na 2:0.

"První gól byla hloupá ztráta zkušeného hráče. Baroš si to přehodí, trefí to nůžkami. To udělá Ronaldo proti Juventusu, jinak kolik takových vidíte? Druhý gól byla hloupost, skákal a nikdo nešel do souboje. Dětské," uvedl příbramský kouč Josef Csaplár. Středočeši se i v Ostravě snažili hrát dopředu, ale v úmorném dusnu bylo proti v pohodě hrajícímu soupeři dotahování dvougólového deficitu obtížné.

Zato Baroš byl k neudržení a hnal se za hattrickem. Po souboji s brankářem Švengrem se penalta nepískala, pak mu příbramský gólman zneškodnil ránu k tyči, ale v 51. minutě už domácí kanonýr po Diopově přistrčení nechytatelně pálil pod břevno. Barošův účet nemusel být konečný, v 62. minutě mu další štiplavý pokus po zemi zmařil znovu Švenger. Pak dostal Baroš další pas mezi stopery, ale chyběla už mu rychlost a jeho technický pokus na brankáře ani tentokrát nestačil.

Hosté mohli v závěru střídajícím Průchou alespoň zmírnit porážku, ale jeho hlavička z malého vápna skončila těsně vedle tyče. Ostrava doma v lize s Příbramí vyhrála poprvé od května 2013, když i tenkrát při vítězství 2:0 dal oba góly Baroš. "Byl to od nás takový ucelený výkon, pomohla nám první branka a mužstvo si začalo věřit. Dařilo se nám zapojovat křídelní hráče, bylo tam hodně ostrých centrů," řekl Páník.

3. kolo první fotbalové ligy Baník Ostrava - 1. FK Příbram 3:0 (2:0) Branky: 5., 22. a 51. Baroš. Rozhodčí: Ardeleanu - Mokrusch, Hrabovský. ŽK: Jirásek (Ostrava). Diváci: 7043. Sestavy: Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Stronati, Fleišman - Fillo, Jánoš (81. O. Šašinka), Jirásek (64. Hrubý), Holzer (85. Granečný) - Diop, Baroš. Trenér: Páník. Příbram: Švenger - Nový, Nitrianský, Tregler, Skácel - Fantiš, Kilián (57. Katidis), Květ, Matoušek, Rezek (64. Průcha) - Hlúpik (46. Slepička). Trenér: Csaplár.







Fotbalisté Liberce remizovali ve 3. ligovém kole s Teplicemi 2:2. Hosté dvakrát vedli po gólech Davida Vaněčka, který navázal na své dvě trefy z minulého utkání, ale Slovan pokaždé rychle srovnal. Nejprve se prosadil Petr Ševčík a v druhé půli střídající Jan Pázler. Teplice bodovaly ve vzájemných soubojích počtvrté za sebou a po třech kolech sezony jsou s pěti body bez porážky. Liberec má o bod méně.

"Jsem obrovsky zklamaný hlavně z výsledku a z těch chyb, kterých jsme se dopustili. Ty nás stály výsledek. Měli jsme Teplice v pohodě zvládnout, ale dostali jsme lekci z produktivity," řekl na tiskové konferenci slovenský trenér Liberce Zsolt Hornyák. Liberec byl v úvodu aktivnější, první větší šanci měl ale až ve 24. minutě. Bývalý teplický hráč Potočný střílel z přímého kopu k tyči a Diviš jeho pokus s obtížemi vyrazil na roh.

Ve 33. minutě ze své úvodní možnosti udeřily Teplice. Na Kučerův nákop z přímého kopu si naběhl Vaněček a uklidil míč z první k tyči. Domácí marně reklamovali, že si hostující útočník před gólem pomohl faulem v souboji s Kačarabou. "První poločas jsme hráli víceméně na jednu branku. Dovolím si tvrdit, že po faulu na obránce jsme inkasovali gól od Vaněčka. Věděli jsme o něm, že hraje dobře a tvrdě na hraně faulu," uvedl Hornyák.

Teplicím vydrželo vedení jen necelou minutu. Na Potočného centr z pravé strany si naběhl Ševčík a hlavou zaznamenal čtvrtou ligovou trefu. Po vyrovnání se pro změnu hosté zlobili na rozhodčího Pechance, že celé akci předcházel údajný faul. Ve 38. minutě mohl otočit stav Pešek, ale radost z první branky v nejvyšší soutěži mu po technické ráně zpoza vápna zkazila tyč. Na druhé straně pak vypálil Žitný, dorážející Moulis po souboji s Mikulou upadl na zem, ale sudí Pechanec penaltu nezapískal.

"Soupeř vstoupil do utkání lépe. My jsme měli několik úplně laciných ztrát a tím jsme se dostali pod tlak. Potom jsme vstřelili branku, ale bohužel, jak to tak bývá, jsme se pak nesoustředili a okamžitě jsme z protiútoku inkasovali," řekl teplický kouč Daniel Šmejkal. I po přestávce se Liberec tlačil dopředu, ale do vedení šly Teplice. Po Horově dlouhém autu si zpracoval balon Vaněček a přehodil brankáře Hladkého. Hostující útočník navázal na dvě trefy, jimiž minulý týden přispěl k výhře 5:2 nad Duklou.

"O půli jsme si řekli, konkrétně Kačarabovi, aby zdvojoval Vaněčka. A zase přišla hrubá chyba stopera, který se nechal odstrčit, Vaněček dostal malý prostor a dokázal ho využít. Někteří nezvládli taktické pokyny," zlobil se Hornyák. Teplice ale znovu vedly jen chvíli. V 63. minutě přišel posílit domácí ofenzivu Pázler a po pěti minutách na trávníku srovnal, když přehodil brankáře Diviše po přihrávce od Mashikeho Sukisy. Liberecký útočník jako střídající hráč skóroval i v prvním kole, v němž rozhodl o výhře nad Karvinou.

Domácí výrazně ožili a v 75. minutě mohli dokonat obrat. Jenže po závaru ve vápně vypíchl míč Diviš. V hektickém závěru mohly brát tři body i Teplice, ale střídající Červenka mířil nad. "Ve druhém poločase bylo utkání otevřené. Nám se podařilo vstřelit branku a byli jsme psychicky nahoře. Viděl jsem, že bychom mohli zvýšit, ale pak soupeř přidal. Udělali jsme velkou individuální chybu a soupeř vyrovnal," uvedl Šmejkal. "Musím mužstvu poděkovat za morálku a bojovnost, že se dvakrát vrátilo do hry," dodal Hornyák.

3. kolo první fotbalové ligy Slovan Liberec - FK Teplice 2:2 (1:1) Branky: 34. Ševčík, 68. Pázler - 33. a 60. Vaněček. Rozhodčí: Pechanec - Paták, Melichar. ŽK: Potočný, Ševčík - Moulis, Kučera, Soungole, Červenka, Diviš. Diváci: 4964. Sestavy: Liberec: Hladký - Mikula, Karafiát, Kačaraba, Mara - Breite - Pešek (56. Malinský), Ševčík, Nešický (63. Pázler), Potočný (79. Koscelník) - Mashike Sukisa. Trenér: Hornyák. Teplice: Diviš - Vondrášek, Jeřábek, Král, Krob - Ljevakovič (77. Soungole), Kučera - Moulis (83. Shejbal), Hora, Žitný (54. Červenka) - Vaněček. Trenér: Šmejkal.

Jablonec se ve třetím ligovém kole dočkal prvního bodového zisku, když remizoval ve Zlíně 1:1. Od 70. minuty vedli po hlavičce Jakuba Považance, o výhru je ale připravil v 90. minutě vyrovnávacím gólem Jean-David Beauguel. "Ševci" po dvou výhrách ztratili první body.

"Můžeme být s výsledkem spokojeni. Také proto, že jsme dali vyrovnávací gól v poslední minutě. V úmorném vedru mělo utkání vysoké nasazení a s přístupem a výkony hráčů jsem spokojen. Jablonec byl nejtěžší ze soupeřů, na které jsme v úvodu ligy narazili," řekl na tiskové konferenci trenér Zlína Michal Bílek. Trenér Jablonce Petr Rada po dvou předcházejících nezdarech sáhl k několika změnám v sestavě. Tou hlavní bylo, že se v základu poprvé v této sezoně objevil kapitán Hübschman.

"Bod ze Zlína je potěšující, ale jsem zklamaný, že jsme zápas nedotáhli k vítězství. Inkasovali jsme branku hodně pozdě a už jsme výsledek nemohli zvrátit. Je to škoda. Podle toho, jak se zápas vyvíjel a kdy jsme dostali branku, mě ztráta výhry mrzí. Mám však dobrý pocit z toho, že jsme odehráli dobré utkání," uvedl Rada.

Severočeši získali ve vedru zásluhou větší aktivity územní převahu a spoléhali na útočení po stranách. Většinu centrovaných míčů posbírali domácí obránci, přesto v úvodní čtvrthodině Jablonec dvakrát vážněji zahrozil. Po Trávníkově rohovém kopu se hlavička stopera Lischky odrazila od země nad branku a vzápětí Jovovičova střela olízla břevno.

Zlín dlouho zápasil s přesnějším založením útočné akce, ale pak začal hrozit. Ve 22. minutě po Hnaníčkově centru z pravé strany Poznarova hlavička mířila nad branku a stejně naložil s další podobnou příležitostí o 12 minut později Beauguel. Největší šanci k otevření skóre měl domácí Jiráček, jehož přízemní střelu brankář Hrubý vytáhl mimo tyče.

Zlín ve druhém poločase zpřesnil kombinaci, k zakončení se ale zprvu příliš nedostával. Jablonec se více zatáhl do defenzivy a spoléhal na rychlé protiútoky. Po jednom z nich v 70. minutě po centru z pravé strany Považanec hlavou překonal brankáře Dostála a poslal hosty do vedení.

Zlínský trenér Bílek po inkasovaném gólu pozměnil taktiku a do hry zařadil třetího útočníka Džafiče. "Ve druhém poločase jsme soupeře zatlačili. Ale dostali jsme bohužel gól a museli jsme náskok opět dohánět. Trenér Bílek nás motivuje, že se nic neděje, když dostaneme branku," řekl zlínský středopolař Róbert Matejov.

V 85. minutě byl blízko rozhodnutí Holeš, který po nenápadném útoku trefil tyč. Jablonec to následně hodně mrzelo. Už v 90. minutě se střela střídajícího Jakubova odrazila od tyče a míč pohotově vrátil hlavou do sítě Beauguel. Podařilo se mu to už podruhé za sebou v domácím utkání. Před dvěma týdny gólem ve druhé minutě nastavení pomohl "Ševcům" k obratu a výhře 3:2 nad Mladou Boleslaví.

"Obě tyto branky bylo poměrně snadné vstřelit. Míč se vždy ke mně dobře odrazil. Důležité je, že se pohybuji před brankou," řekl Beauguel. "Měli jsme tři body nadosah. Asi má nyní Zlín štěstí. Nastřelí tyčku, míč se k nim odrazí a dají gól. Na Jablonec jeden bod po třech gólech je hodně málo," posteskl si hostující stoper Tomáš Břečka.