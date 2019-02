Bez kapitána i bez tváře. Sparta chce na jaře hrát víc kolektivně

Na konec loňského podzimu by nejraději ve fotbalové Spartě zapomněli. Špatné výsledky ji sesunuly až na páté místo, prakticky bez šance na titul. Letenský klub nemá pro jarní část vůdce v kabině a bude hledat nejen jeho, ale i svou tvář a cestu, po které by se měl pražský klub vydat, alespoň tak se vyslovil trenér Zdeněk Ščasný na tiskové konferenci.

Bez dvou hráčů, kteří na podzim dělali kapitána, vstupuje Sparta do jarní části sezony. Za Rumuna Nicolaea Stancia nebo Josefa Šurala ale Letenští zástupce zatím nenašli. Místo toho utvořil trenér Zdeněk Ščasný skupinu 4-5 hráčů, kteří by měli nést zodpovědnost za kabinu. "Došli jsme k tomu s Tomášem Rosickým (sportovním ředitelem) a oba si myslíme, že se jedná o dobrý nápad," prohlásil Ščasný na tiskové konferenci. Sparťané tak napodobí například některé týmy v hokejové NHL, kde místo kapitána jsou v týmu tři asistenti.

Ve fotbale ale musí mít vždy alespoň jeden na paži kapitánskou pásku. Z nově utvořené skupiny jsou ve Spartě známi zatím pouze dva. Obránce Costa a Martin Frýdek. "Tátovi jsem to ještě neříkal, nebyla k tomu příležitost. Zatím se bojím o tom ještě mluvit," prozradil Frýdek. Zbylá tři jména se hráči dozvědí od Ščasného až na odpoledním tréninku.

Nejen kapitána bude hledat na jaře Zdeněk Ščasný. Spartě toho chybělo v průběhu podzimní části mnohem víc. Její herní projev zaostával za vedoucím duem Slavia-Plzeň. "Musíme najít herní tvář a vědět, co chceme hrát. Na hřišti působit více kolektivně. Na podzim jsme hráli víc individuálně," prohlásil Ščasný, který by rád u Letenských rovněž našel i cestu, po které by se měla Sparta vydat a být na ní konečně úspěšná.

Na Spartě tuší, že zisk mistrovského titulu je velkou utopií. Hlavním cílem tak bude boj o třetí pozici a kvalifikovat se do Evropské ligy. "Oproti podzimu čekám, že se zvedneme jak výsledkově, tak herně a od toho se bude odvíjet postavení v tabulce," uvedl Ščasný. "Od jara rovněž očekávám, že navážeme na přípravu, protože byla povedená," liboval si sparťanský trenér v tom, že jeho svěřenci ani jednou neprohráli.

Další novinkou na Letné je, že sázkovou kancelář Sazka Bet nově střídá Tipsport, jejíž logo budou mít hráči na dresech. "Sparta je bezpochyby nejlepším a nejúspěšnějším klubem v Česku. I přes sportovní neúspěchy v posledních sezonách jsme přesvědčeni v potenciál, který má. Ztotožňujeme se s jejími plány," řekl marketingový ředitel sázkové společnosti Jan Čumpelík.