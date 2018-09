Bída pod Ještědem. Liberec se rozešel s Baníkem bez branek.

Fotbalisté Liberce remizovali v sedmém ligovém kole s Ostravou 0:0. V bojovném utkání dominovaly obrany a příliš velkých šancí k vidění nebylo. Bezbranková remíza se zrodila vůbec poprvé v tomto ročníku nejvyšší soutěže. Hostující Baník ztratil body po čtyřech ligových výhrách za sebou a v neúplné tabulky je třetí. Liberec doma potřetí za sebou remizoval a zůstává ve středu soutěže.

"Myslím, že pro nás je ten bod velice cenný. Dnes nám scházela taková větší jiskra k tomu, abychom mohli pomýšlet na vítězství," řekl na tiskové konferenci trenér Baníku Bohumil Páník. Ostravě chyběl kvůli zranění kapitán Baroš, jenž tak nenastoupil proti svému bývalému klubu. Za deštivého počasí se od úvodu hrál bojovný zápas, kterému ale většinu času chyběly výrazné šance.

Až po necelé půlhodině vracel míč nebezpečně před branku domácí Potočný, ale brankář Laštůvka zakročil. Na druhé straně ve 33. minutě Fillo v těžké pozici těsně minul. "V první půli uteklo 15 až 20 minut, kdy nás Liberec rychle dostupoval a my jsme nemohli rozvinout přechodovou fázi. Takže jsme to nějakým způsobem přežili," konstatoval Páník.

Ani po přestávce se diváci gólu nedočkali. Rodící se velkou šanci Slovanu zastavil ofsajd, do kterého přihrál Oscar Malinskému, a v 57. minutě pak hostující brankář Laštůvka s námahou vyrazil Potočného střelu z hranice vápna. "Zase jsme zahodili Oscarem milionovou gólovou šanci. Takhle to nejde, zase jsme o krok zpátky. Baník hraje celkem slušný fotbal a vyrovnané zápasy prostě rozhoduje, zda takovou šanci proměníme," uvedl slovenský kouč Liberce Zsolt Hornyák.

Na opačné straně se téměř vzápětí dostal do šance Diop, ale rozvlnil jen boční síť. Domácí se tlačili za vítěznou brankou, ale neprosadil se ani osm minut před koncem Potočný, jehož hlavička šla vedle. Ostrava potvrdila, že má nyní dobrou defenzivu. Počtvrté z posledních pěti kol totiž Baník udržel čisté konto. Liberec v lize ztratil doma body s Ostravou poprvé po předchozích čtyřech výhrách, poosmé za sebou však se Slezany v nejvyšší soutěži neprohrál.

"Bojovnost byla na úrovni a co mi u našeho mužstva scházelo, to byla naše stará choroba a nemoc - zakončení. Za nasazení hráčům děkuji, ale pro mě je zklamání výsledek," uvedl Hornyák. "V druhé půlce tam byly závary před naší brankou a v momentě, kdy domácí přidali ještě dalšího útočníka, jsme to šli dohrát s Procházkou na tři stopery," dodal Páník.