Bitva o Evropu. V souboji neporažených přivítá Sparta Jablonec

Páteční předehrávku 25. kola první fotbalové ligy obstará důležitý duel o evropské poháry. Sparta doma na Letné přivítá Jablonec a vítěz zápasu se minimálně do soboty posune na třetí příčku v tabulce, která může znamenat přímý postup do Evropské ligy. A také udrží šanci na druhé místo zajišťující předkolo Ligy mistrů. Naopak poražený tým už bude na pozici vicemistra útočit jen těžko.

"Na třetí i druhé místo myslíme nejen my trenéři, ale i hráči a fanoušci. Rádi bychom toho docílili, ale k tomu je potřeba začít vyhrávat," řekl trenér Sparty Pavel Hapal, jehož svěřenci v šesti z posledních sedmi duelů jen remizovali.

Utkání bude soubojem jediných dvou celků, které na jaře ještě nepoznaly hořkost porážky. Sparta celkem neprohrála v devíti ligových zápasech po sobě, Jablonec v osmi a navíc uspěl i v pohárovém duelu.

"Naposledy jsme hráli proti první Plzni, která nebyla v dobrém rozpoložení, a teď nás čeká soupeř, který na jaře ještě neprohrál. Jablonec bude hrát pohyblivý, pracovitý fotbal, ale my jim chceme vnutit náš styl," řekl Hapal. Věří, že tentokrát se jeho hráči vyhnou výpadkům jako v minulých zápasech.

Spartě se sice na jaře nedaří vyhrávat, ale podle trenéra Jablonce Petra Rady je na její hře vidět zlepšení. "Spartu jsem viděl dvakrát naživo a musím říct, že se zvedá. Dostává se z útlumu. I když některé zápasy nevyhrála, poslední měsíc jde výkonnostně i herně nahoru," prohlásil zkušený kouč.

Pro něj osobně půjde o prestižní duel, jelikož Spartu ještě v minulé sezoně trénoval, než klub angažoval Itala Andreu Stramaccioniho. "Je to jiné utkání. Jedete na Spartu, kde jsou velké návštěvy. Prostředí i lidi vás do toho vtáhnou a hrajete proti nejlepšímu klubu v České republice. Ale já už to beru jinak. Byl jsem tam, takže to je něco jiného. Ale určitě je to vždycky prestižní utkání," připustil Rada.

Po svých svěřencích bude chtít aktivní fotbal, který zaměstná defenzivu Sparty. "Naše síla je v tom, že chceme hrát náročný fotbal, víc dopředu. I v posledním zápase proti Olomouci jsme si vytvořili spoustu šancí. Takovou aktivitu dopředu bychom chtěli udržet i na Spartě," dodal Rada.

Utkání začne v pátek ve 20:15 v přímém přenosu ČT Sport.