Bohemians jdou do jara s cílem zastavit trable s marodkou

Sezonu fotbalistů Bohemians Praha 1905 výrazně ovlivňují zdravotní patálie, které se týmu nevyhnuly ani v zimní přestávce. Trenér Martin Hašek ani na startu jara nemá tým v ideální formě, ale věří, že trable už musí skončit a že tým na jaře půjde výkonnostně nahoru a vyhne se sestupovým starostem. Aktuálně jsou Bohemians třináctí se ztrátou tří bodů na desáté místo zaručující vyhnutí se nadstavbové skupině o záchranu.

Bohemians už na podzim měli často potíže se skládáním sestavy, v generálce na jaro pak měl trenér Hašek k dispozici jen osm zdravých hráčů kvůli epidemii chřipky. A pro nedělní zápas se Spartou bude zdravých jen 14 hráčů. "Takové zdravotní potíže v sezoně jsem ještě nezažil, ale všechno jednou končí, tak i snad naše lapálie. Je to prostě shoda nejrůznějších situací," řekl Hašek na dnešní tiskové konferenci.

Chřipce se dokonce snažil předcházet a připravil pro hráče mítink s přednáškou, přesto nemoc nakonec skolila polovinu týmu. "Říkali jsme hráčům, jak se chovat, abychom co nejvíce předešli nemocím, přesto na nás padla epidemie. To, co jsme přes zimu natrénovali, nám chřipka rozbila. Věřím ale, že na zápas s Olomoucí už to na nás nebude mít dopad," dodal kouč Klokanů.

I kvůli marodce klub přes zimu rozšiřoval kádr. Odešli sice Martin Hašek mladší a Dominik Mašek, ale přišli Vladislav Ljovin z Jihlavy, Lukáš Hůlka z Mladé Boleslavi, Lukáš Pokorný ze Slavie, David Puškáč z Opavy a bývalý reprezentant Kamil Vacek, který se vrátil do české ligy z Dánska. Tým navíc ještě jedná o příchodu jednoho hráče do ofenzivy, kterým by mohl být bahrajnský reprezentant Mohamed Marhún.

"Trenér si na své vánoční misi vybral dalšího bahrajnského hráče, od té doby jednáme s jeho klubem a věřím, že se u nás objeví do konce přestupního období," řekl sportovní ředitel Miroslav Držmíšek.

"Příchody převažují nad odchody, což je pro mě dobrá zpráva, protože na podzim se vzhledem k okolnostem ukazoval kádr úzký. Možností je teď mnohem víc, ale jen když hráči budou k dispozici. V Uhříněvsi v tréninkovém centru se už nevejdeme do kabiny, přesto jsem v generálce měl k dispozici osm hráčů," pousmál se Hašek.

S posilami je spokojený a věří, že například Vacek se zařadí mezi nejlepší hráče v lize. "Má možná nejvíce zkušeností z celého kádru a jen se potřebuje dostat do pohody. Přišel z plného tréninku, připravený je a věřím, že pro nás bude velkou posilou," dodal Hašek.