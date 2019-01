Bohemians mají novou stoperskou dvojici, přijdou další posily

Trenér fotbalistů Bohemians Praha 1905 Martin Hašek byl na podzim nespokojený s hrou stoperů, což vyřešil příchodem Lukáše Hůlky z Mladé Boleslavi a Lukáše Pokorného ze Slavie. Nyní ale nutně potřebuje najít náhradu do středu zálohy za svého syna Martina, který přestoupil do Sparty, a také dalšího hrotového útočníka. Je však přesvědčený, že nejdůležitější pro tým bude, pokud se podaří dostat do formy bahrajnského útočníka Jusúfa Hilála, který po přestupu do Slavie zůstane v Ďolíčku na hostování.

"Pro nás největší posilou bude Jusúf, pokud bude zdravý a bude schopen trénovat a hrát. Na podzim to často nebylo, a proto hrál jen vývar z Jusúfa," řekl Hašek v rozhovoru pro ČTK a deník Sport.

Přesto Hilál svými výkony zaujal Slavii, která ho koupila a nechala v Bohemians na hostování. "Udělali jsme zajímavý obchod se Slavií, ale zatím nám Jusúf neodevzdal to, co v něm je. Pokud to odevzdá na jaře, tak to bude pro nás největší posila," mínil Hašek.

Odmítl spekulace, že s jistým přestupem do Slavie se Hilál bude šetřit. "To je pro mě nepředstavitelné. Spíše očekávám, že do toho šlápne, aby byl připravený ve Slavii uspět," řekl.

V Hilála má takovou důvěru, že dokonce během svátků vyrazil na rodinnou dovolenou právě do Bahrajnu, aby ho tam mohl sledovat během přípravy národního týmu. "Byla to pracovní dovolená s rodinou. Sledoval jsem tam zápasy. Bohužel v zápase s Koreou musel brzy po příchodu na trávník střídat, protože dostal velkou ránu. Pak zas měl individuální plán. Teď v sobotu nastoupil jen na osm minut, takže to s ním není ideální. Ale doufám, že se dá do kupy a přijede v dobrém rozpoložení nám pomoct," dodal Hašek.

Pro jistotu se ale s vedením klubu snaží sehnat dalšího hrotového útočníka, aby měl k Hilálovi náhradu, jelikož další útočník Lukáš Juliš stále zápasí se zdravotními problémy. K dispozici tak už má spíše rychlostní typ útočníka Jakuba Nečase a mladého odchovance Matěje Koubka.

"Poohlížíme se všude, ale není jednoduché přivést hráče, jako jsou (současný hráč Sparty Benjamin) Tetteh a Jusúf. To se může povést jednou za 20 let a některým klubům se to nemusí povést vůbec. Máme něco v hledáčku, i něco docela zajímavého pro fotbalového fajnšmekra. Ale to je hráč na pozici deset. My potřebujeme především klasickou devítku," řekl Hašek.

Na podzim patřili Bohemians s 18 góly v 19 zápasech k nejhorším. Hašek však chce ofenzivu zlepšit už od obrany, proto přivedl nové stopery Hůlku a Pokorného.

"Na stoperech naši hráči nepodávali dobré výkony dozadu ani dopředu. To znamená v konstruktivní rozehrávce. Čekám od nich zlepšení defenzivy, vytlačování a zkrácení hřiště, což nám umožní vytvářet větší tlak. A také rychlejší rozehrávku. To by nám mělo umožnit dostávat se více do koncovky, což může znamenat více gólů," uvedl kouč Bohemians.

"Věřím v práci. Kádr má charakter a věřím, že když se nám budou vyhýbat zranění, tak to kluci odpracují a budeme se pohybovat tam, kde byl náš předsezonní cíl, tedy prostřední skupina tabulky," dodal Hašek.