Bohemians předvedli parádní obrat, Karviná porazila Slovácko

Fotbalisté Karviné v sedmém ligovém kole porazili 2:1 Slovácko a po sérii čtyř porážek v řadě si připsali už druhé vítězství za sebou. O výhru domácích se postarali Tomáš Wágner a Adriel D'́Avila Ba Loua. Za hosty v závěru pouze snížil Jan Navrátil.

"Jsem rád, že jsme ten zápas zvládli. A to nejen kvůli nám samotným, ale i kvůli fanouškům, kteří čekali na domácí vítězství od února," řekl na tiskové konferenci trenér Karviné Roman Nádvorník. "Zápas se odvíjel tak, jak jsme očekávali. Drželi jsme míč a Karviná bránila v bloku. Ten jsme obehrávali a měli kvalitu v útočné třetině, ale nepohlídali jsme si standardku, na které jsme se připravovali. Ta vlastně rozhodla celý zápas," přidal kouč Slovácka Michal Kordula.

Na první výraznou šanci se čekalo bezmála půl hodiny. Ve 26. minutě se po centru hlavičkoval hostující Havlík, ale míč z branky vykopnul Panák. Karviná poprvé zahrozila až v závěru poločasu, kdy nebezpečně vystřelil Budínský, ale gólman Daněk míč vyrazil.

Druhý poločas začal velkou příležitostí Kalabišky, jehož hlavičku z vápna zneškodnil na čáře Berkovec. Pak začalo pršet a déšť přinesl i větší množství šancí. Jako první vystřelil Havlík, ale Berkovec si poradil. Na druhé straně měl blízko k první brance Ba Loua, ale jeho rána skončila na tyči.

Domácí se gólu dočkali v 64. minutě, kdy se po rohovém kopu prosadil Wágner. V 71. minutě mohl vyrovnat Kubala, když ale mířil těsně vedle, přišel trest. V 72. minutě se prosadil Ba Loua a záložník z Pobřeží slonoviny tak skóroval hned při prvním startu v české lize. Čerstvá karvinská posila mohla vzápětí přidat i druhý gól, ale po přihrávce Moravce mířil Ba Loua mimo.

"Nechtěl jsem nic vymýšlet, byl jsem v gólovém postavení, tak jsem to dal levačkou do brány a vyšlo to. Z gólu jsem měl velkou radost, šel jsem ho slavit do kotle, ale nevím, co mi fanoušci říkali, protože ještě neumím česky," usmál se Ba Loua. Slovácko poté vrhlo všechny síly do útoku, ale dokázalo už jen snížit. Minutu před koncem se o to postaral Navrátil, jehož střela prošla Berkovcovi pod tělem.

7. kolo první fotbalové ligy MFK Karviná - 1. FC Slovácko 2:1 (0:0) Branky: 64. Wágner, 72. Ba Loua - 89. Navrátil. Rozhodčí: Franěk - Vlasjuk, Vlček. ŽK: Letič, Ba Loua - Daníček, Petr. Diváci: 3265. Sestavy: Karviná: Berkovec - Čolič, Panák, Janečka, Moravec - Tusjak (57. Ba Loua), Mertelj, Lingr (67. Smrž), Budínský, Letič - Wágner (83. Ramírez). Trenér: Nádvorník. Slovácko: Daněk - Juroška, Krejčí, Hofmann, Reinberk - Kalabiška, Daníček, Havlík, Sadílek (78. Machalík), Petr (61. Navrátil) - Zajíc (46. Kubala). Trenér: Kordula.



Fotbalisté Bohemians Praha 1905 vyhráli v 7. kole první ligy na hřišti Sigmy Olomouc 3:2, přestože v poločase o dvě branky prohrávali po trefách Jakuba Plška a Martina Nešpora z penalty. Po změně stran ale Pražané využili únavy soupeře po čtvrtečním utkání Evropské ligy v Seville a během 14 minut skóre otočili. Gól a asistenci si připsali Júsuf Hilál a Martin Hašek, branku dal i Jakub Nečas. Sigma tak prohrála i čtvrtý domácí zápas v této ligové sezoně a celkově prohráli popáté za sebou.

"Prohráli jsme utkání, které se snad ani prohrát nedalo. Jednoznačná dominance první poločas, možná jsme mohli přidat ještě nějakou branku navíc. Druhý poločas jsme ale pykali za naprosto fatální chyby. Teď jsme v pozicích, které nejsou příjemné," zlobil se trenér Olomouce Václav Jílek.

Olomouc nastoupila v totožné sestavě jako ve čtvrtek v Seville včetně stoperů Poloma a Kotouče. Bohemians poprvé nasadili posilu Schumachera, do sestavy se vrátil kapitán Jindřišek a v útoku se objevili oba útočníci Juliš a Hilál.

V prvním poločase měli více ze hry domácí, kterým se v něm povedlo vstřelit dva góly. Ve čtvrté minutě měli domácí první větší šanci, kterou ale brankař Valeš vyrazil na roh. O minutu později po kombinaci v pokutovém území přistrčil Kalvach hezky míč na Plška, který se v zakončení nemýlil.

V 16. minutě Falta po individuální akci trefil pouze pravou tyč. Ve 20. minutě nařídil hlavní rozhodčí Julínek pokutový kop pro Olomouc za Vaníčkovu ruku při zpracování míče. Po kontrole videa své rozhodnutí potvrdil. K exekuci se postavil Nešpor a ránou k levé tyči zvýšil.

Hosté reagovali stažením Jindřiška, kterého nahradil Martin Hašek. O několik minut později se sám před brankařem ocitl domácí Nešpor, Valeš jeho šanci zneškodnil. Před koncem prvního poločasu měli největší šanci hosté, ale střela Martina Haška skončila na břevně.

"Před utkáním jsme se motivovali, že Olomouc má za sebou náročný program a kdy jindy tu vyhrát, než dnes. Jenže v první půli to byl pravý opak. Byli jsme pomalí jak pohybově, tak myšlením, všude jsme byli výrazně pozdě. Byli jsme v podstatě na ručník," připustil kouč Bohemians Martin Hašek.

Do druhé poloviny utkání vstoupili bojovněji hosté a tak se výkony na hřišti vyrovnali. V 56. minutě skončila střela Housky těsně nad. Hostům se zvýšení tlaku vyplatilo, když v 65. minutě našel Hilál střídajícího Nečase a ten poslal míč o odkryté branky.

Olomouci se kombinačně přestalo dařit a více ze hry tak v druhém poločase měli hosté. V 77. minutě Martin Hašek připravil míč pro Hilála a bahrajnský útočník střelou z vápna vyrovnal na 2:2. O dvě minuty později nezkušená domácí obrana propadla, Martin Hašek navedl míč z levé strany do pokutového území tváří v tvář překonal domácího Buchta a dokonal obrat.

"Dali jsme kontaktní gól a dostali jsme se na koně a Sigma se dostala úplně dolů. Jsme samozřejmě nesmírně šťastní, protože otočit z 0:2 na 3:2, to se mi stalo snad jenom jednou v mé trenérské kariéře. Co mám informaci, tak Bohemce se to povedlo poprvé v historii. Bez Hilála bychom to dneska nedokázali otočit. Doufám, že v Bohemce vydrží alespoň rok," dodal trenér Hašek.

"Přestali jsme úplně hrát, úplně jsme vypadli s tempa, oni potom vystřídali a úplně nás uběhali," prohlásil bek Olomouce Martin Sladký. "Bylo to v přístupu a ne proto, že by nám došly síly. Musíme se v pauze dát dohromady a začít vyhrávat," dodal. "První poločas jsem si říkal, že to je zpátky ta stará Sigma. Ale pak těžko vysvětlit, co se stalo," přidal brankář Miloš Buchta.