Brno je po debaklu blízko sestupu, Baník přeskočil Karvinou

Fotbalisté Liberce si překvapivou domácí prohrou s Jihlavou zkomplikovali boj o evropské poháry, Vysočina se vítězstvím 3:1 naopak výrazně přiblížila záchraně. V dalším souboji 27. kola HET ligy Brno doma jednoznačně podlehlo Jablonci a naděje Zbrojovky na udržení v nejvyšší soutěži už jsou jen minimální. Na sestupové pozice klesla místo Baníku Karviná. Od 18.30 se hraje největší šlágr kola, Slavia v Edenu bojuje s Plzní o udržení šance na titul, Západočeši naopak v případě bodového zisku už mohou slavit.

Liberec - Jihlava

Jihlava překvapivě vyhrála po obratu v Liberci 3:1. Vysočina zvítězila poprvé šesti zápasech a zvýšila svůj náskok před sestupovými příčkami na tři body. Slovan vedl od závěru první půle po trefě Matěje Pulkraba, ale po pauze otočil stav dvěma góly Pavel Dvořák a pojistku přidal David Ikaunieks. Liberec pět kol po sobě nezvítězil, z toho počtvrté prohrál a z šestého místa se mu vzdalují pohárové příčky.

V liberecké zahajovací jedenáctce se překvapivě objevil záložník Pilař, který nastoupil od začátku k soutěžnímu utkání téměř po roce. Do domácí sestavy se také vrátil po trestu za vyloučení nejlepší střelec Pulkrab.

Severočeši byli v první půli aktivnější, ale do gólových šancí se dlouho stejně jako soupeř nedostávali. Folprecht v dobré pozici hlavičkoval nad a následně dobrý centr zprava jen prolétl jihlavským malým pokutovým územím.

Minutu před přestávkou už domácí otevřeli skóre. Folprechtův rohový kop prodloužil na bližší tyči Karafiát a Pulkrab hlavou zblízka nezaváhal. Připsal si devátou trefu v ligové sezoně. Liberec skóroval po 347 minutách.

Jihlava po pauze přidala. Ve 48. minutě domácí gólman Hladký vytáhl Štěpánkovu hlavičku a poté si poradil i s velkou šancí Fulneka. V 58. minutě už ale Vysočina srovnala, když se po centru zleva hlavou obloučkem pod břevno trefil Dvořák.

Liberci se v druhém poločase vůbec nedařilo a v 72. minutě hosté otočili stav. Hladký ještě stihl vyrazit Ikaunieksovu střelu, ale na Dvořákovu dorážku už nedosáhl. Dva góly v jednom ligovém utkání dal potřetí v kariéře a poprvé po více než třech letech.

Slovan byl po přestávce bezradný a deset minut před koncem inkasoval potřetí. Ikaunieks přízemní střelou propálil Hladkého a zaokrouhlil počet svých branek v této ligové sezoně na deset. Jihlava potvrdila, že na Liberec umí, se Severočechy bodovala posedmé za posledních osm utkání nejvyšší soutěže.

Slovan Liberec - Vysočina Jihlava 1:3 (1:0) Branky: 44. Pulkrab - 58. a 72. Dvořák, 80. Ikaunieks. Rozhodčí: Houdek - Boček, Koval. ŽK: Potočný, Wiesner, Kerbr - Mara. Diváci: 3902. Liberec: Hladký - Coufal, Mikula, Karafiát, Kerbr - Wiesner, Folprecht, Breite (79. Bosančič), Pilař (79. Bartl) - Pulkrab, Potočný (66. Oscar). Trenér: Holoubek. Jihlava: Rakovan - Vaculík, Buchta, Štěpánek, Schumacher - Mara - Fulnek (85. Keresteš), Urblík (79. Ljovin), Dvořák, Zoubele (73. Popovič) - Ikaunieks. Trenér: Svědík.

Brno - Jablonec

Brno prohrálo ve 27. kole první ligy doma s Jabloncem 0:3 a přiblížilo se sestupu, když tři kola před koncem na posledním místě tabulky ztrácí na příčky zajišťující záchranu šest bodů. Severočeši díky dvěma gólům Jakuba Považance a trefě Lukáše Masopusta stále drží čtvrté místo, které jako poslední zaručuje účast v pohárech.

Brno začalo hodně opatrně, ale jako první přesto zahrozili Ashiru s Kratochvílem. Potom už však diktoval tempo Jablonec. Ve 21. minutě unikl Hübschman a po jeho centru otevřel skóre střelou pod břevno Masopust. Chvíli na to navíc hostujícího Holeše srazil ve vápně Lutonský a nařízenou penaltu s přehledem proměnil Považanec.

Severočeši se poté zatáhli do obrany a Brno si vypracovalo optickou převahu, ale bez efektu. Naopak Jablonec využíval každou příležitost po zisku míče k rychlým protiútokům. Nejblíže k navýšení náskoku měl ve 29. minutě Doležal, jenž si ale neporadil s brankářem Melichárkem a po Hanouskově úniku hlavičkoval nad břevno.

Po změně stran se ještě Brňané na chvíli vzchopili k aktivnějšímu výkonu, jejich snaha ale končila u soupeřova vápna. Jablonec těžil z jednoduchých akcí po stranách a po jedné z nich přidal v 67. minutě střelou ze dvaceti metrů Považanec třetí gól.

Zbrojovka tak z posledních osmi kol získala jediný bod a zůstala ji pouze teoretická naděje na záchranu. Jablonec udržel čtvrtou příčku a před pátou Spartou má tři kola před koncem náskok jednoho bodu.

Zbrojovka Brno - FK Jablonec 0:3 (0:2) Branky: 27. z pen. a 67. Považanec. 21. Masopust. Rozhodčí: Královec - Paták, Pochylý. ŽK: Lutonský, Juhar (oba Brno). Diváci: 2216. Brno: Melichárek - Sukup, Vraštil, Pavlík, Lutonský - Polák - Acosta, Kratochvíl (75. Pilík), Škoda (46. Bazeljuk), Ashiru (28. Juhar) - Růsek. Trenér: Pivarník. Jablonec: Hrubý - Holeš, Pernica, Lischka, Hanousek - Hübschman - Masopust (82. Diviš), Trávník, Považanec, Jovovič (54. Zelený) - Doležal (73. Chramosta). Trenér: Rada.

Karviná - Dukla

Karviná doma podlehla Dukle 1:3, v první lize nevyhrála podeváté za sebou a v tabulce se propadla na předposlední místo o skóre za Ostravu. Pražané vyhráli třetí z posledních čtyř zápasů a s 32 body mají téměř jistotu setrvání v nejvyšší soutěži. Hosty poslal do vedení v prvním poločase Uroš Djuranovič, krátce po změně stran sice vyrovnal Jan Kalabiška, ale Lukáš Holík a Branislav Miloševič rozhodli o triumfu Dukly.

Do první velké šance se dostali až ve 26. minutě domácí. Panák z rohu hlavičkoval do tyčky, od které se míč odrazil do náručí brankáře Rady. Na druhé straně bek Podaný křížnou střelou těsně minul.

Po půl hodině hry Dukla otevřela skóre. Holíkovu střelu brankář Le Giang vyrazil jen před sebe a volný Černohorec Djuranovič míč snadno dorazil. První poločas už víc zajímavějších situací nenabídl, pouze domácí Budínský z přímého kopu netrefil branku.

Karviná vstoupila do druhé půle výborně a ve 48. minutě po zaváhání obrany vyrovnal tvrdou ranou Kalabiška. Nerozhodný stav však vydržel jen dvě minuty, než Dukle vrátil vedení Holík přesnou střelou k tyči.

Obě mužstva nadále hrála hodně ofenzivně. Rada vychytal střídajícího Letiče i Kalabišku, velkou možnost Dukly pak zahodil Néstor, který po samostatném úniku nepřekonal vyběhnutého Le Gianga.

V 61. minutě hosté odskočili na rozdíl dvou gólů. Prostor pro zakončení tentokrát dostal srbský bek Miloševič a znovu prostřelil Le Gianga. Slovenský gólman s vietnamskými kořeny ještě v závěru zneškodnil pokus Podaného a Bilovský netrefil branku Slezanů.

Karvinští už s výsledkem nic neudělali a doma přišli o sérii šesti ligových zápasů bez porážky. Dejvické mužstvo vyhrálo teprve druhé venkovní utkání v prvoligové sezoně.

MFK Karviná - Dukla Praha 1:3 (0:1) Branky: 48. Kalabiška - 30. Djuranovič, 50. Holík, 61. Miloševič. Rozhodčí: Julínek - Pelikán, M. Podaný. ŽK: Kalabiška, Letič - Holík, Ostojič, Holenda. Diváci: 3117. Karviná: Le Giang - Štěrba, Dreksa, Hošek, Eismann - Panák, Janečka (77. Voltr) - Lingr (46. Letič), Budínský, Kalabiška - Ramírez (61. Šisler). Trenér: Mucha. Dukla: Rada - Miloševič, Ostojič, Jiránek, J. Podaný - Hanousek, Holík (90. Douděra), Bilovský - Brandner, Djuranovič (61. Holenda), Néstor (72. Kušnír). Trenér: Hynek.

Mladá Boleslav - Ostrava

Ostrava uhrála první ligy bezbrankovou remízu na hřišti Mladé Boleslavi a poprvé od 15. kola se dostala mimo sestupové pásmo. Baník má 26 bodů a díky lepšímu skóre je v tabulce před Karvinou. Třináctá Boleslav zůstává v ohrožení, k dobru má pouze dva body.

Ostrava, která bodovala v šestém z posledních sedmi zápasů, byla blíže gólu, ale Milan Baroš neproměnil penaltu. Středočeši protáhli čekání na domácí vítězství na sedm zápasů a na gól čekají 274 minut.

Boleslav je doma nejhorším týmem ligy a proti Ostravě to chtěla vylepšit. Pomoci k tomu měl i navrátilec po zranění Rada. Byl to ale Baník, kdo měl míč častěji na kopačkách.

První vážnější šanci měli však domácí, když po Konatého přihrávce napříč vápnem byl sám před brankářem Mareš, ale nastřelil jen Laštůvku. Baník hrozil hlavně ze standardních situací. Po jednom z rohu ve 39. minutě odpískal sudí Příhoda pro Baník pokutový kop po zákroku Rady na Hlinku. Míč si vzal Baroš, ale jeho nepříliš prudký pokus k tyči brankář Poláček zneškodnil.

V domácím dresu byl hodně aktivní Konaté, který se v 52. minutě dostal do zakončení, ale Laštůvka jeho střelu vyrazil na tyč. Vzápětí hostující gólman byl u míče dříve než Konaté a sebral mu další šanci.

Ostrava po změně stran polevila z aktivity a ani jednou nevystřelila na branku. Hra byla oboustranně nepřesná. Domácí se snažili svou aktivitu zvýšit nasazením zkušeného Magery. Ale jedinou vážnější šancí byl přímý kop Mareše, který Laštůvka chytil.

Boleslav tak počtvrté z posledních pěti kol získala jen bod a stále se nezbavila záchranářských starostí.

FK Mladá Boleslav - Baník Ostrava 0:0 Rozhodčí: Příhoda - Moláček, Fimmel. ŽK: Valenta, Rada - Fillo, Fleišman, Hrubý, Procházka, Azevedo. Diváci: 4390. M. Boleslav: Polaček - Pauschek, Chaluš, Takács, Křapka - Jánoš, Rada (59. Magera) - Konaté (72. Přikryl), Valenta, Mareš (82. Fabián) - Ladra. Trenér: Weber. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Šindelář, Procházka, Fleišman - Fillo, Hlinka, Hrubý, Azevedo (76. Granečný) - Poznar (68. Diop), Baroš (90. Azackij). Trenér: Páník.

Olomouc - Bohemians