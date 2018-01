Budeme bojovat na dvou frontách, náskok můžeme ztratit, zní z Plzně

Přestože fotbalisté Plzně po podzimu vedou prvoligovou tabulku o 14 bodů před druhou Slavií a třetí Olomoucí, obránce Roman Hubník a záložník Daniel Kolář luxusní náskok nepřeceňují a očekávají náročné jaro. Vedle titulu je pro oba velkou motivací i potenciální přímý postup do skupiny Ligy mistrů.

"Jestli je tam čtyřbodový, sedmibodový nebo čtrnáctibodový náskok, nehraje roli. Musíme se pořádně připravit, protože nás čeká nejenom liga, ale i dvojzápas s Partizanem Bělehrad ve vyřazovací fázi Evropské ligy," řekl kapitán Hubník na tiskové konferenci.

"Byla by chyba, kdybychom mysleli, že můžeme být v klidu a že se nám nemůže nic stát. Spíš bych řekl, že bychom si na to měli dát velký pozor a úplně v klidu to neprožívat," doplnil Kolář.

Podle něj je možné přijít i o čtrnáctibodový náskok. "Ztratit se dá, ale doufám, že se to nestane. Musíme tomu předejít tím, že budeme vyhrávat a budeme se soustředit na všechny naše zápasy a nekoukat se, jak hrajou ostatní," upozornil dvaatřicetiletý záložník.

"Já co pamatuju, tak vždycky jarní část je velmi těžká. Hraje se o záchranu a titul. Zápasy jsou vyhecované a vyhrocené. Bude rozhodovat, jak to zvládneme hlavně my. Máme výhodu, že se nemusíme ohlížet na soupeře," přidal Kolář.

Velkým jarním lákadlem je také Liga mistrů, kterou už Západočeši dvakrát v minulosti hráli. "Pro všechny je to nejvyšší motivace. Pro klub je to velmi prestižní a pro nás hráče je to v podstatě nejvíc, co můžeme dokázat," upozornil Kolář.

"Někteří kluci tady si ještě Ligu mistrů nezahráli. Ti kluci včetně mě, kteří už to zažili, na závěr kariéry doufají, že si to ještě jednou zahrají. Takže motivace je obrovská," dodal třiatřicetiletý Hubník.