Byl to krásný návrat, klukům za ni děkuju, řekl Poznar

Tomáš Poznar se několika letech vrátil zpátky do Zlína, kde se mu v lize nadmíru dařilo. Vzhledem k tomu, že přes měsíc trénoval s plzeňskou juniorkou a do tréninku se ve Zlíně zapojil teprve v úterý, nezařadil ho trenér Michal Bílek do úvodní jedenáctky. Po zranění Železníka se ale na hřiště dostal ještě v prvním poločase a nakonec byl i u obratu z 0:2 na 3:2.

"Nepočítal jsem, že půjdu do hry tak brzy. Pro mě to byla krásná premiéra, díky klukům za ni. Myslím si, že se zápas musel ve druhém poločase divákům líbit. Zdobily jej hodně dobré individuální výkony, což se nám podařilo korunovat třemi góly," řekl novinářům Poznar. "Přitom to s námi dlouho vypadalo špatně. Ale rychlý obrat s vítěznou brankou v nastavení pro nás znamená velké vítězství," dodal.

Když byl ve Zlíně Poznar naposledy, řádil v útoku se Železníkem. Ten se ale proti Mladé Boleslavi zranil. "Ptal jsem se jej po zápase, jak na tom je. Nevypadá to moc dobře. Sám zatím neví, čeká na vyšetření. Doufám, že se dá brzy dohromady. Jeho absence by znamenala velkou ztrátu," uvedl devětadvacetiletý útočník.

Ve druhém poločase sice Zlínští nejdříve inkasovali, nepřestávali ale bojovat a nakonec se radovali z velkého obratu. "Možná na nás trochu zapůsobil i trenér Bílek, který nám v přípravě před zápasem řekl, že můžeme vést, a potom nesmíme nic podcenit. A druhá alternativa byla, že můžeme prohrávat a musíme si věřit, což se stalo. My si věřili a to bylo důležité," upozornil Poznar.

Euforie je ve Zlíně velká, zatím jde však o jeden zápas z mnoha. Sezona bude ještě dlouhá. "Pro nás zápas dopadl výborně. Psychika se může projevit v dalších zápasech. Můžeme si věřit daleko více. Sílu a potenciál mužstvo má," uvedl Poznar, který přiznal, že se při příchodu do Zlína obával, jaký najde tým.

"V novinách se psalo, že je tady spousta cizinců a nefunguje to. Poznal jsem, že to tak není. Je to sympatické mužstvo. Hodně mně pomohli i diváci, kteří mi dodali povzbuzováním správný adrenalin. Hlavně jsem rád, že máme tři body ze zápasu, který byl na začátek ligy hodně těžký," řekl Poznar.