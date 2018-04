Bylo to na nás a my to nezvládli, nebral si servítky kapitán Coufal

Kapitán libereckých fotbalistů Vladimír Coufal neskrýval velké rozladění z nečekané domácí ligové porážky 1:2 s Teplicemi. Slovan podle něj po sérii pěti kol bez prohry zřejmě podlehl uspokojení a stihl ho za to trest. Pětadvacetiletý pravý obránce věří, že si Severočeši sednou zpátky na zadek a vrátí se k poctivé a běhavé hře.

"Nehráli jsme náš fotbal, málo jsme běhali, neměli jsme druhé míče. Podle mě jsme se uspokojili a mysleli si, že se Teplice porazí samy. A ony nám to vysvětlily, že se samy neporazí, že pořád musíme dřít. Bylo to jen o nás a my jsme to dnes nezvládli," řekl novinářům Coufal.

Liberec navzdory nepřesvědčivému výkonu vedl od 56. minuty po proměněné penaltě v podání Romana Potočného, ale Teplice dvěma góly v posledních deseti minutách stav otočily.

"Myslím, že nás to dnes vytrestalo. Řekli jsme si o poločase, že hrajeme hrozně. Druhý poločas jsme trochu začali, šlo to a pak si necháme dát takové dva nesmyslné góly," kroutil hlavou Coufal.

"Nemůžeme mít štěstí pořád. Už jsme ho měli na Slovácku, kde jsme to ubojovali. Zajíc to tam neproměnil do prázdné branky. Prostě když štěstí nejdete naproti a hrajete jako dneska my, tak se vás pustí. Teplice vyhrály zaslouženě. Vyžrali jsme si to až do dna, musíme zase všichni spadnout zpátky na pr... a začít zase makat," dodal Coufal.

Liberec nevyužil bodové ztráty dalších týmů bojujících o pohárové příčky Olomouce a Jablonce a v lize utrpěl první domácí porážku po osmi zápasech. Teplice přitom v předchozích třech venkovních duelech na jaře nezískaly ani bod a na hřištích soupeřů se celou sezonu trápily.

"Já ani nemám náladu, abych se po takovém zápase díval na ostatní výsledky. Vůbec nevím, jak hráli ostatní, jen vím, že Sparta a Slavia vyhrály. Tím líp, že ostatní ztratili, aspoň se nám nevzdálili. Ale je to hrozné. Doma neprohrajeme, nevím jak dlouho a teď se tu prc..e s Teplicemi," ulevil si Coufal.

V dalším domácím zápase čeká jeho tým mistrovská Slavia, která se Slovanu na druhém místě tabulky vzdálila na čtyři body. "Určitě je to příležitost na revanš, ale jestli budeme hrát takhle, dostaneme burizona. Musíme začít odznovu a hrát zase ten náš poctivý běhavý fotbal," dodal Coufal.