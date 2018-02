Bylo to spíš proti fotbalu, lamentuje Škoda nad neuznaným gólem

Slávistický útočník Milan Škoda se stal prvním fotbalistou v historii české ligy, kterému rozhodčí po zhlédnutí videozáznamu odvolali původně uznaný gól. Kapitán červenobílých se kvůli ofsajdovému postavení spoluhráče Tomáše Součka před brankářem Bohemians 1905 Tomášem Fryštákem nemohl v úvodu radovat z vedoucí trefy vršovického derby a nad verdiktem sudích v čele s hlavním Zbyňkem Proskem se trochu podivoval.

"Že se to stane zrovna mně, to je pech. Ale koukal jsem na tu situaci a nejsem si vůbec jistý, že by to byl tak vyložený ofsajd, že by to musel takhle zkoumat a neuznat," řekl novinářům Škoda, po jehož dorážce na konci osmé minuty clonil spoluhráč Souček Fryštákovi ve výhledu.

"Myslím, že je to spíš proti fotbalu než pro fotbal. Jde o to, jaká branka se neuzná. Tohle mi přišlo zbytečné, jsou horší situace, kde by neměl být uznaný gól. Nepřišlo mi to tak jednoznačné, když tam byl Souček ještě v souboji s nějakým hráčem a za ním gólman. To bylo takové hraniční, divné," dodal reprezentační útočník.

Původně netušil, co se stalo. Zároveň ho překvapilo, že se nehrálo přes dvě a půl minuty. "Nechápal jsem, co se dělo. Až pak mi (rozhodčí) řekl, že čeká na rozhodnutí. Nechápal jsem, co se tam zkoumá. Nejdřív jsem si myslel, že zkoumají, jestli nebyl ofsajd u té mé první hlavičky předtím. Pak se tam vytáhlo něco jiného," uvedl Škoda.

"Docela to trvalo. Čekal jsem, že to bude rychle potvrzené. Asi si nevěděli rady, tak si zavolali rozhodčího," přemítal dvaatřicetiletý útočník.

Byl rád, že neuznaný gól Slavii neuškodil. Pokračovala v aktivitě a v nastavení první půle jediným gólem rozhodl Josef Hušbauer. "Nepoznamenalo nás to. Myslím, že jsme pokračovali dobře a nakonec jsme ten gól do poločasu stejně dali, což bylo strašně důležité," uvedl Škoda.

Zápas se stejně jako zbytek kola hrál za velkého mrazu. "Nebylo to nic příjemného. Byla opravdu zima. Většina měla rukavice, ruce docela mrzly. Ale více vrstev jsem neměl, abych zase nebyl těžký," uvedl.

"Spadnout nevadí, ale když je uprostřed hřiště beton, je to nepříjemné. Nedá se nic dělat, pro fanoušky to je ještě horší. Jsme rádi, že jich tolik dorazilo," pochvaloval si téměř desetitisícovou návštěvu.

Těšilo ho také to, že Slavia napravila úvodní jarní porážku 0:1 v Jihlavě. "Moc důležitá výhra. Terén nebyl ideální, na prostředku hřiště to bylo zmrzlé. Ale myslím, že na to, jaké bylo hřiště, jsme hráli první poločas dobře. Hosty jsme do ničeho nepustili a zaslouženě jsme vedli. V druhé půli Bohemka začala hrát líp a trošku se to vyrovnalo," dodal bývalý hráč Bohemians.