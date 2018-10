Čas na odvetu. Slávistky v osmifinále opět čeká Rosengard

Fotbalistky Slavie se v osmifinále Ligy mistryň utkají s Rosengardem. S úřadujícím švédským vicemistrem si Pražanky zopakují souboj z předloňského osmifinále, v němž vypadly po prohrách 1:3 doma a 0:3 venku. Rozhodl o tom dnešní los ve švýcarském Nyonu.

Slávistky začnou zápasem venku 17., nebo 18. října, odvetu odehrají doma 31. října, nebo 1. listopadu.

Pražankám při losu těsně uniklo nasazení a byly prvním z osmi nenasazených klubů. Rosengard byl pátým nejlépe postaveným týmem v osudí. V minulé sezoně Ligy mistryň Rosengard vypadl v osmifinále a v předchozím ročníku ve čtvrtfinále. Předloni za Rosengard hrála bývalá nejlepší fotbalistka světa Brazilka Marta, která však loni zamířila do Orlanda.

Slavia do osmifinále postoupila počtvrté za sebou poté, co minulý týden s přehledem vyřadila litevskou Gintru. V minulé sezoně Pražanky došly až do čtvrtfinále a vyrovnaly české maximum v soutěži.