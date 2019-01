Chci se vrátit na prvoligovou scénu, netají Tomáš Jablonský

Před rokem oznámil brněnský záložník Tomáš Jablonský, který největší úspěchy zaznamenal ve Slavii Praha a Slovanu Bratislava, konec aktivní kariéry. Na zimním turnaji Tipsporliga však vyběhl proti Hradci Králové v dresu Příbrami.

Znamená to váš návrat na prvoligovou scénu?

Nevím, jestli přijde návrat, jsem v Příbrami na zkoušce. Uvidím, jak se všechno vyvine. Ale nebráním se tomu a mám chuť se zpátky do prvoligového fotbalu vrátit.

Když jste před rokem oznamoval, že končíte vrcholovou kariéru, šlo o ukvapené vyjádření, nebo jste to myslel vážně?

Skončil jsem kvůli rodině. Nebudu pitvat, co se v mém osobním životě stalo, ale domluvil jsem se Zbrojovkou Brno na ukončení smlouvy a vrátil se do Prahy. S nikým dalším jsem nejednal, že bych pokračoval. Zůstal jsem ve třetiligových Zápech. Nyní je už všechno v pořádku. Necítím se úplně starý (31 let), mohl bych se tedy vrátit. Ale uvidíme.

Máte pořád krásnou postavu. Hlídal jste se přes Vánoce, abyste nenabral kila?

Jím pořád stejně, životosprávu jsem neporušoval, v Zápech jsem se v kondici udržoval. Třetí liga je kvalitní soutěž. Nezměnil jsem se fyzicky ani lidsky.

Jak dlouho probíhala komunikace s Příbramí, než jste se domluvili na zkoušce?

Mluvil jsem s majitelem panem Starkou i jeho synem, dohodli jsme se na této na zkoušce. Pak se uvidí. Rok pauzy mi stačil, všechno už je v pořádku, jsem připraven se vrátit do nejvyšší soutěže. Kam, to se teprve se pozná. V Brnem jsem se rozloučil v pohodě, na moji levou stanu obrany koupili Pavla Eismanna z Karviné, přišel i Lukáš Vraštil z Mladé Boleslavi. Dostal jsem zelenou, že mohu pokračovat někde jinde.

Cítíte novou motivaci?

Určitě, už mi ten zápřah chyběl. Jsem rád, že mi Příbram šanci dala. Potkal jsem se s mnoha kluky, s nimiž jsem kopal - Radkem Voltrem, Tondou Fantišem, Milanem Nitrianským, Márou Kodrem. Je jich dost.

Vítěz Tipsport ligy letí na závěrečná kola na Maltu. Příbram žádné zahraniční soustředění neplánuje. I to je pro vás vyšší motivace?

Musíme si to vyhrát. Lákavé to je, ale já potřebuju především makat, abych se vrátil do bývalé formy. Výzva to je spíš pro druhé. Já budu makat i v zimě, potřebuju nabrat fyzičku.