Chci znovu ukázat, že mohu hrát velký fotbal, říká Pokorný

Fotbalista Lukáš Pokorný se po trápení ve Slavii pokusí oživit kariéru na hostování v Bohemians Praha 1905. Věří, že v Ďolíčku nalezne ztracenou pohodu a jistotu a na oplátku pomůže Klokanům ke klidné záchraně v nejvyšší soutěži.

"Chci začít zase hrát a ukázat ostatním i sám sobě, že mohu hrát velký fotbal," řekl Pokorný novinářům na startu zimní přípravy Bohemians. "Pro mě je teď důležité se rozehrát a cítit důvěru od trenéra i okolí. Ale také chci pomoct Bohemce k záchraně. Věřím, že to pro všechny bude dobrý půlrok," dodal.

Pětadvacetiletý Pokorný měl kariéru dobře nastartovanou. Po kvalitních výkonech v Liberci si začal říkat o reprezentaci a přestoupil do francouzského Montpellieru, kde po slibném úvodu ale přestal nastupovat. A nepomohl mu ani návrat do Česka v podobě angažmá ve Slavii. Za poslední dvě sezony tak nastoupil jen do 12 zápasů.

"Byl jsem zklamaný, protože jsem přicházel do Slavie s očekáváním a zárukami, které se nepotvrdily. Ať už to bylo mými výkony nebo něčím jiným. Rvalo se to ve mně, ale takový je fotbal," popisoval Pokorný.

"Měl jsem v hlavě, že jsem se na to měl vykašlat, zůstat ve Francii a být v klidu. Ale od trenéra jsem věděl, že se tam moje role nezmění, tak jsem to chtěl řešit a z nabídky Slavie jsem byl nadšený. Bohužel se to nepovedlo, takový je fotbalový život. Teď mám půl roku na to ukázat, že na to mám, a pak se třeba mohu do Slavie vrátit nebo hrát kdekoli jinde," dodal.

Už během podzimu věděl, že musí ze Slavie odejít, a hledal vhodnou nabídku. Ta přišla z Bohemians. "Po rozhovorech s trenérem a vedením Bohemky jsem věděl, že je to správná volba. Navíc se nemusím s rodinou stěhovat," uvedl Pokorný.

Věří, že by mu mohlo pomoci i to, že Bohemians je klub postavený na podobných principech, jako byl Liberec v době, kdy se Pokornému nejvíce dařilo. "Doufám, že mi to tu bude sedět. Zatím to na mě dýchá podobným stylem, rodinná atmosféra, stejný styl fotbalu. Takže pokud to bude stejné jako v Liberci, budu jen rád, protože tam jsem se dostal dál," prohlásil Pokorný.

"Závěr minulé sezony i začátek této měla Bohemka skvělý. Teď to bylo špatné, ale tým je tu stejný jako loni, kdy hráli dobře, takže věřím, že to půjde a že to zlomíme. Kluci jsou tu šikovní, na startu kariéry, tak snad nám to bude klapat," dodal.