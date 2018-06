Chovanec navržen na šéfa rozhodčích. UEFA tentokrát nevadí

Bývalý československý reprezentant a trenér, rovněž české reprezentace v období 1997-2002, Jozef Chovanec do čela Komise rozhodčích FAČR. Spekulace se proměňuje v realitu. Předseda asociace Martin Malík ho navrhl orgánu LFA (Ligové fotbalové asociace) ke schválení. Fakt, že jeho osoba není v souladu s Konvencí rozhodčích UEFA, je nejspíš vedlejší.



"Jako kandidáta výkonného výboru FAČR jsme navrhli na předsedu Komise rozhodčích Jozefa Chovance," sdělil ČTK mluvčí FAČR Michal Jurman. "LFA se rozhodla celou věc projednat na svém nejbližším ligovém výboru, který proběhne v pondělí 25. června. Následně LFA oznámí směrem k FAČR, zda tento návrh schvaluje," dodal.



Předpojatost proti Chovancovi, jenž svou kvalitu hráčskou i trenérskou bohatě prokázal, by byla špatná. Ostatně není někdy od věci, když odborníky vede člověk, který není zatížen úzkými vazbami v jejich specifickém prostředí. Platí to například o armádě, kde se může dobře uplatit civil.



Problém je v tom, že jeho jmenování není v souladu s předpisem UEFA. Stačí připomenout, jak někteří představitelé FAČR děsili sankcemi od nadřízeného evropského orgánu, když moravská komora nepovolí úpravu stanov. Dokonce byli ochotní poštvat na ni obludnou osobnost, jakou je ukrajinský korupčník Hryhorij Surkis, jenž výhružným projevem v ruském jazyce na valné hromadě hrozil normalizací.



A najednou to nevadí? Konvence rozhodčích jasně stanoví, že komisi má vést specialista (bývalý rozhodčí). Tím Chovanec není a bylo by trapné, kdyby se jím podvodně účelově stal.

Vyskakuje další závažná otázka. Jak by se s jeho jmenováním vyrovnala Dagmar Damková, místopředsedkyně komise rozhodčích UEFA, když by v její zemi nebyla dodržována základní profesní ustanovení? Nepoškodilo by to její pozici v evropských orgánech? Rozhodně by jí tento počin na důvěryhodnosti nepřidal. I to měl předseda FAČR Martin Malík zvážit, než návrh předložil.

Na FAČR šly tři otázky k tomuto tématu. Zde jsou odpovědi, které zaslal ředitel oddělení komunikace: Nevadí FAČR, že tento návrh není v souladu s Konvencí rozhodčích UEFA, kde je doporučení, že by funkci měli zastávat specialisté (bývalí rozhodčí)? Dokud nebude odsouhlaseno kompletní složení Komise rozhodčích FAČR tak je předčasné o čemkoliv v tomto smyslu spekulovat. Každopádně povinnosti vyplývající z Konvence rozhodčích UEFA budou v tomto směru samozřejmě dodrženy.

Jde informace, že v případě jeho jmenování by UEFA pozastavil peníze na rozvoj rozhodčích. A údajně by tento finanční výpadek měl saturovat Daniel Křetínský. Je to pravda? Nevíme kde, kudy nebo čími ústy prošla tato informace, ale ke spekulacím se nevyjadřujeme.

Dagmar Damková je místopředsedkyní KR UEFA. Jak tato pozice je v souladu s tím, že by FAČR nerespektovala profesní požadavky UEFA na složení komise rozhodčích? Viz odpověď 1 , požadavky vyplývající z Konvence rozhodčích UEFA budou dodrženy.