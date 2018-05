Chtěl jsem to ještě jednou zažít, řekl po postupu Grussmann

V roce 1995 byl hlavní postavou prvního postupu fotbalistů Opavy do nejvyšší soutěže a i letos patří Alois Grussmann k hlavním strůjcům návratu mezi elitu. Tentokrát už sice ne na hřišti, ale z kanceláře z pozice generálního manažera. Je rád, že si postupovou euforii může zažít znovu a věří, že tým je poskládaný tak, aby byl i v první lize konkurenceschopný.

"Jsem neskutečně šťastný, s touhle vizí jsem se do Opavy před pěti lety vracel. Tehdy jsme si říkal, že bych chtěl postoupit do ligy a jsem moc rád, že se to podařilo," řekl Grussmann v rozhovoru pro ČTK.

Jako hráč působil v Opavě v letech 1993 až 2000 a patřil ke klíčovým hráčům, když už měl za sebou zkušenosti z ligy z Vítkovic, Ostravy či španělského Betisu Sevilla. "Zažil jsem první éru postupu a byla tu velká euforie. Chtěl jsem to zažít ještě jednou, i když v jiné funkci, a jsem hrozně rád, že se to podařilo," prohlásil.

Opava byla postupu blízko už loni, ale to ještě nevyšlo. A podle Grussmanna je důležité, že letos už se to podařilo, protože od příští sezony se mění systém první ligy a přímý postup už bude mít jen jeden celek z druhé ligy. Druhý bude muset hrát baráž.

"Bude jiný systém, bude se hrát baráž o sestupujícího. Za rok tak už nemusí postoupit dva celky, proto jsme rádi, že se nám povedlo postoupit letos. A uvidíme, jak budeme válčit v první lize," řekl třiapadesátiletý funkcionář.

Věří však, že tým je poskládaný tak, aby v lize nehrál druhé housle. "Mužstvo je pohromadě delší dobu a já mu věřím. Vytvořila se tu skvělá parta. Vyzkoušeli jsme si to v poháru, kde jsme poráželi ligové celky a v minulé sezoně jsme došli až do finále. Skoro všichni hráči tu zůstanou. Nejsem zastánce velkých změn. Přijdou dva až tři hráči," neplánuje příliš sahat do týmu.

Opava potřebuje na ligu spíše připravit stadion než kádr. "Nejdůležitější je vyhřívaný trávník, na který jsme dostali dotaci, za což moc děkuji městu. Pak jde o drobné úpravy prostorů pro soupeře, novináře, také máme přiklepnutou novou světelnou tabuli, ozvučení. To jsou věci, které v průběhu ligy jsme schopni zvládnout, nejdůležitější je teď ten trávník," vyjmenoval Grussmann.

Opavský magistrát také zatím neúspěšně hledá zájemce o koupi většinového podílu v opavském klubu. "To je záležitost města. Já se starám hlavně o sportovní stránku. Pro nás bylo důležité postoupit do ligy, s tím přijdou další věci. Věřím, že teď se nový majitel najde. Pro nás by to samozřejmě bylo lepší,"¨míní bývalý československý reprezentant.

Nyní doufá, že se v nejvyšší soutěži zachrání konkurenti ze slezského regionu Karviná a Baník Ostrava. "Derby jsou největší lákadla pro fanoušky i hráče. Proto jim přeju, ať se zachrání v lize a ať je nás tam z regionu co nejvíce. Budou to výborné zápasy," dodal Grussmann.