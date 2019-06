Chyběla mi kabina, řekl Hoftych. Liberec je pro něj těžká výzva

Přestože trenér Pavel Hoftych považuje angažmá u libereckých fotbalistů vzhledem k častým obměnám kádru za těžkou výzvou, byla pro něj nabídka Slovanu natolik zajímavá, že se ji rozhodl přijmout. Dvaapadesátiletý kouč se po třech letech vrací z pozice funkcionáře, kterou do zimy zastával v Trnavě, na lavičku a těší se na kontakt s kabinou.

"Jsou kluby, u kterých stojí za to se vrátit na lavičku. Jsou kluby, u kterých bych o tom uvažoval už spíš v jiné roli, třeba sportovní ředitel. Liberec je velmi zajímavý z pohledu jak historie, tak i zázemí, stadionu. Mám tu hodně kamarádů v realizačním týmu áčka i béčka. Vyhodnotil jsem si to tak, že je to velmi těžká výzva, ale dostatečně zajímavá na to, abych se s ní popral," řekl novinářům Hoftych.

"Je to i hodně o tom, že jsem původem ze severních Čech, to je bod číslo jedna. Zadruhé bydlím v Praze, není to kus světa jako třeba na Slovensko. A zatřetí tu hodně lidí znám. Věděl jsem, že se budu mít o koho opřít, od koho získat informace," dodal Hoftych, který v Trnavě od léta 2016 dělal generálního manažera a vloni s ní slavil titul.

Počítá s tím, že v Liberci téměř před každou sezonou dochází k odchodu opor a mužstvo se prakticky znovu buduje. "Je na tom postavená i filozofie klubu. Každý klub má nějakou. Naplnit rozpočet ligových týmů není úplně jednoduché, pere se s tím hodně mužstev. Já respektuji, že Liberec má svou cestu, která je zaměřená i na získání peněz z pohárové Evropy a z výhodného nákupu a prodeje hráčů," uvedl Hoftych.

"V tom je to pro trenéra těžké, že dochází k určité rotaci kádru a začínáte neustále znovu. Ale já bych si troufl tvrdit, že z toho stavění národních týmů jsem na to připravený. A i třeba v Trnavě se kádr dost často obměňoval a museli jsme si s tím poradit. Každé prostředí má svá specifika," dodal bývalý kouč českých mládežnických reprezentací.

Těší se na kontakt s kabinou. "I sám sobě jsem si položil otázku, jestli se chci vrátit na lavičku. Během jara jsem si odpočinul od práce v klubu a získal jsem dost energie na to, abych se znovu vrátil do trenérského řemesla. Ve funkcionářské práci vám přece jen začne chybět kabina, hráči vás jako člena vedení berou trochu jinak. Takže se těším, že společně vytvoříme silný hráčský a realizační tým a zdravou kabinu," řekl Hoftych.

V uplynulé ligové sezoně Liberec skončil šestý pod vedením slovenského kouče Zsolta Hornyáka, který z osobních důvodů rezignoval. "Bavili jsme se o tom, že Liberec dlouhodobě patří mezi přední mančafty ligy. Plzeň a Slavia mají velký náskok, Sparta pak rozpočtem. Ale s ostatními mužstvy by se Liberec měl prát o místa v popředí tabulky," řekl bývalý kouč Zlína či Bohemians 1905, který se vrací do české ligy po osmi letech.

V Liberci už v minulých dnech skončil útočník Libor Kozák a odejít může i brankář Filip Nguyen. "Vím, že to může být brankář a jeden dva hráči z kádru. Ale nemám informace, že odliv hráčů by měl být masivní. Liberec byl navíc vždy šikovný na přestupovém trhu. Budeme hledat i ve vlastních zdrojích, pevně věřím, že kvalitu zachováme," dodal Hoftych.