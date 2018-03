Cítím okamžitou změnu, řekl Ščasný po příchodu Hapala

Povedlo se mu přivést trenéra, kterého měl v seznamu nejvýše. Sportovní ředitel fotbalové Sparty Zdeněk Ščasný si může odškrtnout splněný úkol. Ani ne 48 hodin po remíze 1:1 s Brnem, kdy se začalo hojně spekulovat, že odejde italský kouč Andrea Stramaccioni, našel ihned náhradu. Letenské hráče má pozvednout Pavel Hapal. Ščasný s jeho příchodem podle vlastních slov pocítil okamžitou změnu, která se ihned projevila v kabině.

Po nedělním zápase s Brnem kontaktoval Zdeněk Ščasný v pozdních nočních hodinách Pavla Hapala s nabídkou trénovat Spartu. Během dvou dnů ho dokázal dostat od slovenské reprezentace do 21 let na Letnou. "PřejI si, aby to byl první krok k tomu, abychom se dokázali vrátit nejen herně, ale i výsledkově tam, kam patříme," řekl Ščasný na mimořádné úterní tiskové konferenci.

"Vždy může změna trenéra pomoci. Tady je ještě něco navíc. Cítím neskutečně přátelskou atmosféru v kabině trenérů i u hráčů a také okamžitou změnu," prozradil nadšeně Ščasný, jenž vzápětí vyvrátil, že ani minutu nepřemýšlel o případném osobním návratu na sparťanskou lavičku.

Hapala si vybral on sám a 48letý trenér byl pro sparťanského sportovního ředitele volbou číslo jedna. "Budu dělat všechno, abychom mu pomohla, zvláště když jsem si ho vybral," konstatoval Ščasný, ačkoliv nový kouč Sparty o nabídce chvíli přemýšlel. "Každá se dá odmítnout," konstatoval Hapal s tím, že čekal, zda ho slovenský fotbalový svaz uvolní.

Stejně jako v případě Stramaccioniho, tak i Hapalovi bude Ščasný nápomocen. "Co se týče taktiky nebo sestavy, tak když bude chtít Pavel se mnou diskutovat, tak mu pokaždé řeknu svůj názor," zdůraznil Ščasný s tím, že definitivní rozhodnutí nechá na novém trenérovi. "Vždy je to rozhodnutí a kompetence trenéra. To je jeho zodpovědnost. Pokud má zaplatit za chyby, tak v první řadě za svoje a ne za nikoho jiného," dodal vzápětí.

Ščasný zároveň vyvrátil, že předčasný odchod italského stratéga zapříčinily konflikty mezi oběma muži. "Žádnou roztržku jsme spolu neměli. On akorát po nás s Tomášem Rosickým požadoval, abychom mu o poločase sdělili naše poznatky, protože jsme na zápas koukali ze shora. Pohled ze hřiště je vždy jiný," vysvětloval 60letý sportovní ředitel Sparty.

Stramaccioniho vyhazov zapříčinila podle Ščasného nízká herní úroveň a špatné výsledky. "Ani jedno se nepodařilo zvednout. Neustále jsme hledali, proč to nejde. Po zápase s Brnem jsme usoudili, že reakce trenéra v průběhu zápasu nebyla podle našich představ a neviděli jsme světlo," objasňoval Ščasný konec italského trenéra, který připustil, že i kdyby Sparta duel se Zbrojovkou vyhrála, tak že by na změnu kouče pravděpodobně stejně došlo.