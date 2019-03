Costa skóroval po dlouhé pauze. Dočkal je moje štístko, smál se

Obránce Costa Nhamoinesu dal poprvé od roku 2016 soutěžní gól, jímž rozhodl o výhře fotbalistů Sparty 1:0 v ligovém šlágru v Liberci. K ukončení dlouhého střeleckého půstu pomohl třiatřicetiletému zimbabwskému stoperovi i nedávný návrat záložníka Bořka Dočkala. Předchozí branku totiž Costa zaznamenal ještě předtím, než reprezentační kapitán opustil Letnou a zamířil do Číny.

"Od odchodu Bořka Dočkala jsem nedal gól. Teď je Dočky zpátky a já jsem dal gól. Takže myslím, že Dočky je moje štístko," řekl Costa s úsměvem novinářům.

"Čekání na gól bylo vážně dlouhé. Mám radost, že máme tři body. A že dám gól, to je plus a něco navíc. Nejsem hráč, který bude dávat góly furt. Takže mám radost," doplnil Costa.

Trefil se v 56. minutě hlavou po centru z přímého kopu od Dočkala. Nedávný navrátilec na Letnou mu asistoval i u předchozího gólu v listopadu 2016 v Evropské lize proti Southamptonu (1:0).

"Byla to nacvičená věc z tréninku. Nakonec je jedno, kdo přesně ten gól dá. Skórovali jsme z přímého kopu, což je něco, co často trénujeme. Takže je fajn, že jsme to dokázali přenést do zápasu," pochvaloval si Costa, jehož hlavička se odrazila za čáru od tyče. "Viděl jsem, že tam byl připravený na dorážku náš hráč. Takže jsem věděl, že i kdyby to tam nepadlo, on by to dorazil," dodal Costa.

Jeho celek vyhrál i čtvrtý jarní zápas a v tabulce odskočil na třetím místě čtvrté Ostravě už na šest bodů. V dalším kole čeká Pražany doma šlágr s druhou Plzní, na kterou mají manko 11 bodů.

"Nedíváme se, co se děje kolem nás. Důležité je, abychom se zlepšovali. Před tímto kolem po nás trenér chtěl, abychom se oproti poslednímu zápasu zase posunuli o něco dál," řekl Costa.

"Myslím, že to, že dáváme góly ze standardek, je součástí tohoto progresu. Jdeme správným směrem, ale musíme na té cestě pokračovat a dál vyhrávat. Pro nás je každý zápas těžký, protože proti Spartě každý hraje úplně jinak. Každý nás chce porazit," dodal Costa, který je ve Spartě už od roku 2013.