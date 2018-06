Coufal je blízko přestupu do Sparty, potká se s Ben Chaimem?

Dlouho se mluvilo o tom, že o libereckého obránce Vladimíra Coufala mají velký zájem obě pražská "S". Pomyslný souboj tradičních rivalů ale nakonec zřejmě vyhraje Sparta, podle informací Deníku Sport je přestup kapitána Slovanu na Letnou takřka hotovou věcí. Pražané by za stálici sestavy a dlouholetou oporu Severočechů měli zaplatit patnáct milionů korun.



Pozice na pravém kraji obranné řady byla pro Spartu problematická v průběhu celého jara. Během zimní přestávky se na Letné zbavili nechtěného Vjačeslava Karavajeva a jako jediná klasická varianta na tento post v kádru rázem zbyl jen Ondřej Zahustel. Byť i ten původně přicházel spíš jako krajní záložník a na beku začal hrát až ve Spartě.



Jaro mu však příliš nevyšlo, podpora ofenzivy nebyla z jeho strany podle představ, a navíc dělal i zbytečné chyby v obraně. Hlavičku směrem k vlastní bráně z jarního derby, po níž se kopala penalta, ze které Slavia v závěru vyrovnala, budou mít všichni letenští fanoušci asi ještě chvíli před očima.



Jak v průběhu týdne prozradil sportovní ředitel Sparty Zdeněk Ščasný, Zahustela navíc během druhé poloviny sezony limitovaly zdravotní problémy a do zápasů nastupoval se sebezapřením. Posílit na téhle pozici proto bylo pro klubové vedení jasnou prioritou.



A teď se zdá, že první úkol je splněn. "Kluby mezi sebou i hráč jsou prakticky domluvení na všech podmínkách," cituje server isport.cz zdroj obeznámený s děním ve Spartě. Coufal by měl novou smlouvu podepsat ihned po návratu z reprezentačního srazu a přípravu na novou sezonu už zřejmě zahájí s jinými spoluhráči.



Součástí dohody mezi Slovanem a Spartou jsou i Tomáš Wiesner a Daniel Köstl, dvěma mladíkům z akademie Pražanů by mělo být prodlouženo hostování na severu Čech. Za samotného Coufala letenští zaplatí patnáct milionů korun.



Jeho přestup je pikantní v tom, že během vyhroceného podzimního duelu se ještě v libereckých barvách příliš nepohodl s izraelským záložníkem Sparty Talem Ben Chaimem. Ten mu údajně měl říct, že si jej koupí jako trpaslíka na zahradu, Coufal zase urazil jeho židovský původ. Otázkou ale zůstává, jestli se v kabině na Letné ještě potkají, budoucnost drahého Izraelce ve Spartě je po nevydařené sezoně nejistá.



Příchodem Coufala si Ščasný, Hapal a spol. budou moct odškrtnout první z požadovaných posil, na dobré cestě je podle všeho i přestup ghanského útočníka Benjamina Tetteha z Bohemians. Dále Sparta primárně cílí ještě na stopera a ofenzivního hráče do zálohy.