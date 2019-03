Další ztráta Plzně! Po debaklu na Spartě prohrála v Teplicích

Fotbalisté Plzně v předehrávce 25. kola první ligy prohráli 1:2 v Teplicích a po debaklu 0:4 na Spartě nebodovali podruhé za sebou, což se jim v nejvyšší soutěži stalo naposledy před třemi lety. Obhájce titulu může na druhém místě tabulky nabrat už devítibodovou ztrátu na vedoucí Slavii, která hraje v neděli v Příbrami. O výhře Teplic rozhodli v první půli brankami Jakub Hora s Pavlem Moulisem, po změně stran z velkého tlaku jen snížil Patrik Hrošovský. Severočeši jsou v neúplné tabulce osmí.

"Zavinili jsme si to pouze sami. Nechci hodnotit, jestli jsme ztratili šanci na titul, ale když se podíváte na formu Slavie a na to, jak odehrála zápas v Evropské lize, tak je v luxusní pozici," řekl na tiskové konferenci trenér Plzně Pavel Vrba, na jehož tým se pomalu dotahuje třetí Sparta. "Ještě se hraje o hodně bodů a my se díváme na sebe. Ne před sebe, ne pod sebe. Sparta sice všechno na jaře vyhrála, ale pořád máme nějaký polštář, tak uvidíme," dodal.

Teplice se musely obejít bez trojice důležitých hráčů Ljevakoviče, Kroba a Kučery, ale přesto už v páté minutě dokázaly favorita zaskočit. Moulis poslal před bránu přízemní centr, stoper Hubník na něj nedosáhl a Hora ve skluzu otevřel skóre. Pro bývalého hráče Plzně a nejlepšího střelce domácích šlo o devátý zásah v ligové sezoně.

Západočeši poté výrazně přidali a několikrát nebyli daleko od vyrovnání. V 11. minutě před Grigarem neuspěl Chorý a domácí brankář poté vyrazil i dorážku Čermáka. Plzeňský záložník poté v 18. minutě střílel těsně vedle a Grigar vzápětí vychytal i Hořavu s Petrželou.

Teplice útočily sporadicky, přesto ale dokázaly nedůslednost hostů v koncovce potrestat. Ve 32. minutě Hora po zemi rozehrál přímý kop, na rozběhnutého Moulise tečoval Jindráček a domácí záložník, kterého si obrana Plzně vůbec nevšímala, prostřelil z úhlu Hrušku.

"To byl signál, co jsme nacvičovali už na soustředění na Kypru a ještě jsme ho zkoušeli teď v týdnu na tréninku. Trenér nám řekl, ať to zkusíme a vyšlo to," řekl Moulis. "Když hráčům něco vysvětlujete a ukazujete, jak Teplice hrají a oni pak stojí a dívají se někam na tribunu, tak to je, jak kdybyste to vysvětloval desetiletým klukům," přidal Vrba.

Takřka okamžitě mohl snížit Petržela, který obešel Grigara, ale jeho střelu do prázdné branky dokázal tečovat na roh stoper Shejbal. Vedle poté mířil Limberský a neprosadil se ani Pačinda, který v nastavení zkusil štěstí nůžkami.

Plzeň se kontaktní branky dočkala až po přestávce. Postaral se o ni Hrošovský, který v 62. minutě povedenou technickou střelou z hranice vápna překvapil Grigara. Trenér Viktorie Vrba chvíli předtím poslal místo Chorého s Pačindou na hřiště Beauguela s Bakošem, který byl v 67. minutě blízko vyrovnání. Z úhlu ale poslal míč těsně vedle pravé tyče.

Plzeň i ve zbytku poločasu doslova obléhala domácí branku, ale z velkého množství gólových šancí se neprosadila. Grigar v posledních sekundách nadvakrát vychytal Pernicu a zařídil domácím nečekané vítězství. Viktoria tak navzdory drtivé převaze neodčinila sobotní debakl 0:4 na Spartě. V lize naposledy prohrála dvakrát za sebou v květnu 2016, kdy ztratila tři utkání po sobě.

"Plzeň postupně převzala otěže zápasu a druhou půli jsme si odbojovali a protrpěli. Dostali jsme moc brzo kontaktní gól a pak už jsme to heroickým způsobem odbránili. Jsme si ale vědomi, že na konci jsme měli spoustu, spoustu, spoustu štěstí," řekl teplický trenér Stanislav Hejkal.

25. kolo první fotbalové ligy FK Teplice - Viktoria Plzeň 2:1 (2:0) Branky: 5. Hora, 32. Moulis - 62. Hrošovský. Rozhodčí: Hrubeš - Myška, Flimmel. ŽK: Shejbal, Žitný, Grigar - Limberský, Chorý, Hubník, Bakoš. Diváci: 3138. Sestavy: Teplice: Grigar - Vondrášek, Jeřábek, Shejbal, Hyčka - Hora, Soungole (65. Hošek), Trubač (65. Žitný), Moulis (83. Čmovš) - Kuchta, Jindráček. Trenér: Hejkal. Plzeň: Hruška - Havel, Hubník, Pernica, Limberský - Pačinda (58. Bakoš), Hořava, Čermák, Hrošovský, Petržela (82. Kayamba) - Chorý (58. Beauguel). Trenér: Vrba.

Fotbalisté Karviné při premiéře trenéra Františka Straky v předehrávce 25. kola první ligy prohráli na hřišti Dukly 1:2 a klesli na poslední místo tabulky o dva body za pražského soupeře. Ten v nejvyšší soutěži zvítězil poprvé po osmi utkáních. Už v úvodních pěti minutách se na Julisce trefili domácí Uroš Djuranovič z penalty a kapitán Branislav Miloševič, do přestávky snížil Tomáš Wágner.

"Mě strašně mrzí, že efekt Franze se nedostavil a prohráli jsme. Jedeme dál, na téhle cestě zůstaneme. Viděli jsme, že kluci chtěli to utkání vyhrát, udělali maximum, bohužel i v šancích při nás malinko nestálo štěstíčko," řekl na tiskové konferenci Straka, jenž teprve ve středu nahradil odvolaného Norberta Hrnčára.

Dukle dokonale vyšel úvod. Miloševič v pokutovém území spadl po lehkém kontaktu s Čoličem a rozhodčí Julínek nařídil pokutový kop, který už ve třetí minutě proměnil Djuranovič. Pro nejlepšího střelce Pražanů to byl pátý gól v ligové sezoně. "Osty (Ostojič) mi výborně nahrál balon, já to zpracoval a ucítil kontakt na záda. Spadnul jsem a myslím, že to byla jasná penalta," uvedl Srb Miloševič.

Opařená Karviná už za dvě minuty znovu inkasovala. Hadaščok nacentroval do šestnáctky a volný Miloševič umístěnou hlavičkou překonal brankáře Berkovce. Dukla se v nejvyšší soutěži dostala do dvoubrankového vedení poprvé od říjnového zápasu právě proti Karviné, který vyhrála 2:0.

"Udělali jsme diletantské chyby, které se každopádně nemůžou stát. Hlavně ten první gól, to je z mého hlediska absolutně nepochopitelné," zlobil se Straka. Po delší pasáži bez větších šancí hosté ve 32. minutě snížili z první střely na branku. Záhumenský nacentroval do vápna na Wágnera a ten po otočce zamířil přesně k tyči.

Nejlepší karvinský kanonýr zaznamenal osmou ligovou trefu v ročníku a po chvilce dokonce mohl vyrovnat, jenže samostatný únik zahodil a zbrkle vypálil nad břevno. "Fantastický vstup do zápasu, lepší snad ani nejde mít. Postupem času jsme přecházeli v pasivitu, která vyvrcholila snížením soupeře na 2:1 po situaci, na kterou se připravujeme. Od té chvíle jsme byli horším týmem," uvedl trenér Dukly Roman Skuhravý.

První větší šanci druhé půle si vypracovala Dukla. Povedenou akci zakončil Holík přízemní střelou, kterou Berkovec vytáhnul na roh. Domácí gólman Hruška poté zneškodnil pokus střídajícího Ba Louay.

Karvinští byli v závěru aktivnější a Duklu zatlačili, ale slibné akce nedotáhli. Hruška chytil další střelu Ba Louay. V 86. minutě mohl přidat pojistku Podaný, ale sám před Berkovcem trefil jen nohu hostujícího brankáře. Domácí Djuranovič byl v nastavení vyloučen po druhé žluté kartě a v posledních sekundách zahodil velkou šanci na vyrovnání Záhumenský, který volný v šestnáctce pálil nad.

Dukla tak nejtěsnější vedení udržela v první lize Slezany porazila počtvrté za sebou. "Pro nás je životodárné to, že jsme získali tři body. Za to jsem samozřejmě šťastný," prohlásil Skuhravý.