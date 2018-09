Debutant Traoré oslavil třicítku. Stálo to za houby, řekl po zápase

Z rozjetého Zlína přestoupil do ještě rychlejší Slavie. Hráč z Pobřeží Slonoviny Ibrahim Traoré změnil během reprezentační přestávky působiště a z jihu Moravy si to zamířil rovnou k jednomu aspirantovi na titul. Do sestavy Pražanů se navíc zapojil rychle a k nedělním třicátým narozeninám si dal i dárek, když odehrál kompletní utkání na Slovácku a podílel se na výhře 3:1. Hra soupeře v závěru zápasu stála podle něj za houby.

Lepší dárek si snad ani nemohl přát. Ibrahim Traoré se po přesunu ze Zlína ve Slavii rychle aklimatizoval a hned se dostal do základní sestavy. K tomu mu stačil přibližně týden. "Cítím se dobře, nastoupil jsem poprvé a hned odehrál celý zápas. Začal jsem po příchodu hned trénovat a byl jsem fit, nastoupil jsem v přátelském utkání s Nitrou a hrál jsem dobře. Mluvil jsem pak s trenérem, který mi řekl, že jestli takhle budu pokračovat, dá mi šanci," řekl hráč z Pobřeží Slonoviny v rozhovoru pro klubový web v den třicátých narozenin.

Do Edenu sice zamířil Traoré s jinými úkoly, nicméně kouč Jindřich Trpišovský ho hned na úvod postavil na post podhrota hned za Stanislava Tecla. "Přišel jsem, abych hrál trochu níž - šestku nebo osmičku, ale tentokrát mě trenér potřeboval na pozici desítky. Hrál jsem tam už i v minulosti, můžu tam klidně nastoupit stejně jako na těch ostatních pozicích," prohlásil sebevědomě záložník.

V den zápasu navíc oslavil životní jubileum. V den zápasu mu bylo třicet. Do Uherského Hradiště se přišli podívat na první zápas jeho bývalí spoluhráči ze Zlína. Oslavu narozenin ale zkazili Traorému soupeři ze Slovácka, kteří i díky proměněné penaltě v závěru dost přitvrdili hru. "Stálo to za houby, mohl jsem skončit se zlomenou nohou. Je to fotbal, prohrávali1:3, tak jim to za to možná stálo, ale nemají to zapotřebí, byl už konec zápasu. Kotník snad bude v pořádku, ale uvidíme zítra ráno," komentoval konec utkání Traoré.

Přestup ze Zlína do Prahy bere hráč z Pobřeží Slonoviny jako velkou událost v životě. "Přestup do Slavie je největší krok mé kariéry. Je to top. Slavia je největší český klub, je tu hodně zahraničních hráčů a má velkou fanouškovskou základnu. Zlín je malé město, rodinný klub," shrnul svůj přesun nyní už záložník sešívaných.