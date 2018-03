Derby nabídlo šest gólů. Škoda srovnal po penaltě nařízené z videa

Neskutečně divokou přestřelkou skončilo jubilejní padesáté derby pražských "S" v novodobé historii. Zatímco v prvním poločase jednoznačně kralovala Sparta, druhá půle patřila hostům, kterým bod v samotném závěru vystřelil kapitán Milan Škoda z penalty.

První poločas patřil vlastně jedinému muži. Nicolae Stanciu dva góly dal, jeden zařídil tak, že si ho vstřelil slávista Souček sám, a ještě o jeden ho připravil spoluhráč stojící v ofsidu. Sparta tak šla do šaten za příznivého stavu 3:0.

Druhá půle ale byla úplně o něčem jiném. Sparťané na zasněženém terénu chybovali a hostující hráči se tlačili vpřed. Snížení na 1:3 ze slávistického pohledu zařídil Miroslav Stoch milimetrovou ranou. Naději pro sešívané vykřesal hlavičkou Simon Deli. Vyrovnání zařídil z penalty Milan Škoda. Ta byla nařízena po závaru ve vápně, při němž upadl Stanislav Tecl a musel pomoci videorozhodčí.

"Je to jenom bod, ale jsem rád, že jsme si vzali k srdci to, co jsme si řekli v šatně. První půle jde na mě. Netrefil jsem se do sestavy, Sparta hrála daleko líp, měla lepší pohyb. Ale jsem rád, že jsme to dotáhli k bodu. Nemůžeme si dovolit dělat takové chyby v obraně. Hodně špatně jsme komunikovali v obraně," hledal pozitiva i negativa trenér hostů Jindřich Trpišovský.

"Soupeř nám ve druhé půli otočil jednoznačný výsledek. Hodně začalo padat, my jsme měli strašně špatný první kontakt s míčem. Nic jsme nepodcenili, ale soupeř se vyrovnal lépe s terénem. Taktika, kterou jsme si nastavili, fungovala. Dá se na tomhle výkonu stavět dál," hořce se usmíval Pavel Hapal.