Dočkal pěje na tým slova chvály, neuznaný gól nechápe

Kapitán Bořek Dočkal věří, že se výkony fotbalistů Sparty zvedají a mužstvo bude hrát ještě lépe. Letenští z úvodních tří jarních kol vytěžili jen bod, ale ve středu postoupili po výhře 5:0 nad Ostravou do semifinále domácího poháru a v dnešním 24. kole remizovali na hřišti vedoucí Slavie 1:1. Dočkal však nechápal, proč úvodní gól Benjamina Tetteha sudí po konzultaci s videem odvolal.

"Věřím, že se zvedáme. Cítím to uvnitř týmu. Už jenom proto, že jsem opravdu věřil, že sem jedeme vyhrát, že to tak cítíme a věříme tomu a že nevnímáme v tuhle chvíli ten bodový rozdíl, který mezi námi je," řekl novinářům Dočkal.

"Vnitřní pocit je za mě dobrý, poslední dva zápasy jsme odehráli dobře. Je na čem stavět. Věřím, že sezonu budeme schopní takhle dohrát, že to budeme stupňovat a hrát ještě lepší fotbal než dneska," uvedl jednatřicetiletý záložník.

Hosté se původně dostali do vedení v 58. minutě. Rozhodčí Pavel Franěk však po zhlédnutí situace u videa Tettehovu trefu neuznal, jelikož podle něj ghanský útočník přistrčil obránce Ladislava Takácse do gólmana Ondřeje Koláře.

"Na hřišti jsem to viděl tak, že není důvod neuznat gól. Teď jsem viděl desetivteřinový záznam, kde drobné přistrčení rukama je. Nemůžeme říct, že by to byl na nás nějaký zářez. Na druhou stranu jsem byl před sezonou na školení a bylo tam vysvětlené, v jakých případech se do toho má vstoupit, kdy má být rozhodčí zavolaný k videu," prohlásil Dočkal.

"Tady je pro mě trochu pochybné, jestli je tohle situace, kdy má být rozhodčí zavolaný. Přijde mi škoda, že tyhle situace nejsou rovnou posouzené na hřišti. Slavíme gól, dvě minuty se nehraje, a pak je najednou video, kde je nějaké postrčení," konstatoval slávistický odchovanec.

"Bylo mi to vysvětlené tak, že rozhodčí má být zavolaný k videu, pokud přehlédne něco zásadního, něco, co je očividné. Když změní rozhodnutí, má to být tak, že deset z deseti lidí řekne, že to tak bylo. Nejsem si jistý, jestli je tohle ten případ," řekl bývalý hráč Kladna, Liberce, Philadelphie nebo čínského klubu Che-nan Ťien-jie.

Tetteh se nakonec mezi střelce zapsal v 80. minutě, jenže hosté vedení neudrželi a ve třetí minutě nastavení zařídil Petar Musa dělbu bodů. "Trošku mě mrzí, že po gólu na 1:0 jsme nevydrželi ve větší aktivitě, abychom drželi soupeře výš. Slavia hrála v tu chvíli dobře a na velké riziko, měli osm lidí ve vápně a mačkali nás. Centrů do vápna chodilo hodně," uvedl Dočkal.

"Měl jsem pocit, že souboje uhráváme, že nedochází k velkým závarům, ale pak přišla poslední standardka, jeden prohraný souboj a bohužel vyrovnání Slavie," prohlásil Dočkal.