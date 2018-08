Dočkal se po dlouhé době. Zrovna to vyšlo na narozeniny, směje se Malinský

Dlouhých 21 měsíců čekal liberecký fotbalista Tomáš Malinský na to, až bude moci slavit prvoligový gól. Čekání utnul dnes v Příbrami, kde dobrý výkon korunoval gólem, který Slovanu přinesl vítězství 3:1. Sedmadvacetiletý záložník si tak navíc dal dárek k dnešním narozeninám.

"Dal jsem si dárek sám sobě, o to je to hezčí. Já ale narozeniny moc neslavím, zrovna to tak vyšlo. Jsem hlavně hrozně rád, že jsem dal svůj první gól za Slovan a snad další přijdou," prohlásil Malinský, který se předtím v lize naposledy trefil v listopadu 2016 ještě za Hradec Králové proti Spartě.

Tentokráte dokonce útočil na hattrick, ale další dvě velké šance zahodil. Nejprve po úniku neúspěšně loboval brankáře a pak ve skluzu netrefil míč ideálně před odkrytou brankou.

"Viděl jsem, že je brankář vyběhlý, tak jsem to zkusil. Ale on už couval. Měl jsem to spíš řešit střelou po zemi na přední tyč. Nebo to s Elvisem (Mashike Sukisou) vyřešit do prázdné brány. U další šance jsem zavíral centr na zadní tyči. Tam mi chyběl jen kousíček, trefil jsme to jen špičkou," popisoval. "Góly mohly být tři, ale buďme skromní. Já jsem rád i za jeden," dodal.

Trefou totiž zažehnal zatím zřejmě nejhorší období kariéry. Po přestupu do Liberce se mu totiž nedařilo a nezískal si důvěru trenérů Jindřicha Trpišovského a Davida Holoubka. Za celou minulou sezonu tak nastoupil jen do čtyř zápasů.

"Já bych se k tomu nechtěl moc vyjadřovat. Ten celý minulý rok mě strašně mrzí. Zranil jsme se v juniorce a nedostal jsem v áčku šanci. Hodně jsem se trápil. Pana Trpišovského považuji za super trenéra, ale měl svých jedenáct hráčů a střídající. Pak tam byl pan Holoubek. K tomu se nechci vyjadřovat," prohlásil Malinský.

Dokonce v létě zvažoval odchod z Liberce, ale nakonec zůstal a nový trenér Zsolt Hornyák ho už potřetí zařadil do základní sestavy. "Teď přišel nový trenér a dává mi šanci. Věřím, že moje výkony ještě půjdou nahoru, protože ještě necítím na hřišti sebevědomí. Ta forma ještě přijde," věří.

Svou rychlostí dnes na Příbram platil a patřil k nejlepším hráčům na hřišti. "Příbram má vzadu zkušené borce, ale vzhledem k věku už nemají takovou rychlost a my jsme je dnes rychlostí přehrávali. Ale i oni zlobili. Chtěli s námi hrát otevřený fotbal a nezalezli, to je od nich super. To cením," chválil soupeře.