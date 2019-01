Dokud budu moct běhat, budu hrát, říká Rudolf Skácel

V červenci mu bude čtyřicet, ale do fotbalového důchodu se Rudolf Skácel, bývalý český reprezentant, mistr Evropy do 21 let z roku 2002, nechystá. Připravuje se na další sezonu, v zimním turnaji Tipsport ligy odehrál v dresu Příbrami proti Ústí nad Labem celý zápas.

Další zimní příprava. Není to pro vás už trošku ubíjející?

Ani ne. Dokud mám chuť a jsem zdravý, tělo drží, tak se to dá zvládnout. Rád běhám, nic jiného ani neumím, takže v pohodě. Dokud vydržím běhat devadesát minut a má to nějakou cenu, tak budu hrát. Navíc je letos vzhledem k novému systému ligy zimní příprava hodně krátká. Dá se to vydržet. Jsem spokojený.

Vaším posledním zápasem v uplynulém roce bylo silvestrovské derby za veterány Slavie, v němž jste vstřelil čtyři góly. Jaké to je přeskočit ze zábavy znovu do ligových galejí?

Já to tak neberu. Říkají mi dědku už deset let, takže neřeším, že jsem nastoupil za veterány. Silvestrovské derby je zpestření Vánoc, člověk potká spoustu známých, užili jsme si to. Bylo to takové rozdýchání před přípravou.

Trenér nic nenamítal, že jdete derby hrát a riskujete zranění?

Ani nevím, jestli ví, že jsem byl hrát. Ale nic neříkal.

Příbram je po podzimu sice dvanáctá, ale jen pět bodů od přímého sestupu a jediný od baráže. Zvládnete vytyčený cíl zachránit se?

Kdybychom si nevěřili, tak tady ani nejsme a já zbytečně neběhám v zimě na umělé trávě. Doufáme, že to zvládneme a zachráníme se. Hlavně abychom měli dobrou partu. Chceme vyhrávat každý zápas, nejraději bychom se dostali do střední části tabulky.

Sparťanský trenér Zdeněk Ščasný si po utkání s vámi povzdechl, že liga je divná, když Sparta dvakrát neporazí Příbram. Co vy na to?

Má pravdu, je divná, měli jsme je porazit. V závěru jsme nastřelili tyčku, měli jsme vyhrát. Co se děje ve Spartě, je její věc, nebudu to komentovat. Pro nás body dobrý, škoda, že jich nebylo víc.