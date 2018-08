Doležalovi znovu unikl hattrick, místo střely přihrál

Fotbalista Martin Doležal pošesté v kariéře vstřelil v jednom ligovém utkání dvě branky, ale ani tentokrát se premiérového hattricku v nejvyšší soutěži nedočkal. Osmadvacetiletý útočník v předposlední minutě dnešního duelu 6. kola proti Olomouci postupoval do brejku, místo zakončení však ukázal týmového ducha a spoluhráč Michal Trávník po jeho přihrávce upravil na 3:0.

"Byl by to můj první dospělý hattrick. Myslel jsem na to, v první chvíli jsem si říkal, že bych mohl zkusit vystřelit. Ale to by mi pak asi Tráva neodpustil, že mu nepřihrávám, tak jsem mu přihrál. Jsme tým a musíme si přihrávat," řekl novinářům s úsměvem Doležal.

"Byli tam dobře postaveni stopeři, takže mi nezbývalo nic jiného než to dát pod sebe. Už jsem ani neměl moc sil. Byl jsem rád, že jsem nahrál," dodal Doležal.

Jablonecký kouč Petr Rada ho nechal na trávníku celých 90 minut, ale nevěděl, že Doležal ještě nedal hattrick. "Já už trenérovi říkal, že mě chytají křeče, že bych už chtěl vystřídat. Ale křeče dostal i Chram (Chramosta), pak vystřídal Trávu (Trávníka) a musel jsem zůstat. To tak někdy bývá," prohlásil Doležal.

Na hattrick útočil v lize už pošesté. "Je pravda, že těch dvougólových zápasů jsem měl už víc. Takže samozřejmě mě to vnitřně trochu štve. Ale jsem rád i za ty dva góly a že jsme získali tři body," prohlásil Doležal.

Po bezbrankovém poločase se prosadil v 57. a 62. minutě. "V poločase jsme si řekli, že kdo dá první gól, asi vyhraje. Pomohla nám standardka. Naštěstí máme Trávu, který standardky tak dobře kope. Našel mě, já si jen odskočil od Jemelky a šlo to k tyči. Druhý gól mi nachystal Chram, ve skluzu jsem to dal kolem nohy brankáře. Takže štěstí," konstatoval Doležal, který skóroval ve třetím kole po sobě.

Že se trefil proti klubu, jehož je odchovancem, už nebral tolik prestižně. "Myslím, že se o tom už napsalo hodně. Už to tak trochu vyšumělo. Akorát vždy když přijedeme tam, tak diváci to ještě berou trošku hůř. Ale z vedení už tam skoro nikdo není, už se to neřeší. Trochu specifické to bylo, ale už jsem v Jablonci nějakou dobu, takže už to takovou roli nehraje," prohlásil Doležal.

V hledišti jeho gólové představení sledovala řada příbuzných. "Přijeli moji rodiče i rodiče manželky. Nebylo to speciálně kvůli Olomouci, už to bylo naplánované dříve. Byli tu od čtvrtka. Tak asi budou muset jezdit častěji," smál se Doležal.

Jeho celek potřetí za sebou vyhrál a posouvá se tabulkou vpřed. "Je důležité, že jsme potvrdili vydřenou i zaslouženou výhru ze Slavie. Vždy to bývá ošidné, když vyhrajete venku nad dobrým soupeřem. Olomouc je navíc taky kvalitní," dodal Doležal.