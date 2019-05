Doma uděláme pro postup maximum, burcuje jihlavský Zoubele

S jednobrankovou ztrátou půjdou do odvety v baráži o nejvyšší soutěž fotbalisté Jihlavy. Přes dnešní prohru 1:2 na půdě patnáctého týmu nejvyšší soutěže Karviné si hosté vytvořili několik gólových příležitostí, které jim mohly přinést i lepší výsledek.

Dvě šance v první půli za stavu 0:1 zahodil jihlavský záložník Lukáš Zoubele, který si však jejich řešení nevyčítal. "Nevím, co bych podruhé udělal jinak a lépe. Prostě chyběl kousek štěstí. Tam mi to dával Honza Javůrek pod sebe, levačkou jsem to vystřelil a pak už to je o štěstí. Druhý pokus jsem dával k tyči, tam mi to vyškrábl gólman konečky prstů. Snad to přijde v odvetě," řekl Zoubele novinářům.

Jihlavě se nakonec podařilo dokonce vyrovnat. Klímovu dalekonosnou ránu dorazil do sítě právě Zoubele, podle asistenta rozhodčího však stál v postavení mimo hru.

"Neviděl jsem to. Dorážel jsem to, nemohl jsem kontrolovat, kde byl stoper a kde gólman. Ale pomezní to zvedl, takže asi to ofsajd byl a nemá cenu to řešit," prohlásil Zoubele.

Jihlavští však na půdě prvoligového týmu podali sebevědomý výkon a v některých pasážích soupeře přehrávali. "První poločas byl vyrovnaný, druhý jsme byli trochu lepší. Výsledek je otevřený. Chtěli jsme to odehrát tak, abychom doma měli šanci hrát o postup, což se povedlo. Prohra nás mrzí, ale uvidíme v odvetě," řekl Zoubele.

Druhý duel se bude hrát na Vysočině v neděli. Podle pohárové matematiky domácí musejí vstřelit minimálně gól, zatímco hostům by stačila i remíza. "Jeli jsme sem udělat co nejlepší výsledek a zkusit vyhrát. To sice nevyšlo, ale doma se pokusíme udělat maximum, abychom to otočili. Uvidíme, na co to bude stačit. Dneska jsme se přesvědčili, že hrát s nimi můžeme," dodal Zoubele.