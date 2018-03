Doplatili jsme na produktivitu, myslí si premiérový střelec Chorý

Útočník Plzně Tomáš Chorý měl po zápase 20. ligového kola s Libercem smíšené pocity. Radost z premiérové soutěžní branky za Viktorii totiž třiadvacetiletému fotbalistovi zkalila domácí remíza 2:2 a další ztráta lídra tabulky v jarní části sezony.

"Jsem rád za gól, ale určitě mi to výsledek trošku kalí. Mrzí nás, že jsme to neutáhli za tři body. Hlavně když jsme hráli na domácí půdě," řekl Chorý na tiskové konferenci.

"Dvakrát jsme vedli a nedotáhli to do vítězného konce. Dneska jsme ztratili dva body, ale nemyslím si, že bychom měli věšet hlavy. Máme bod a jedeme dál," doplnil takřka dvoumetrový forvard, který po zimním příchodu z Olomouce také poprvé nastoupil v základní sestavě Plzně.

Domácí poslal do vedení ve 21. minutě razantní hlavičkou po přesném centru Jana Kovaříka. "Já na zadní tyči zůstal nepokrytý. Viděl jsem, jak Kovárna krásně zvedl hlavu a posadil mi to tam. Já už neměl velký problém s tím to hlavičkovat do brány. Kovi na tom má velký podíl," popsal Chorý.

V rozestavení 4-4-2, které trenér Pavel Vrba zvolil poprvé v sezoně, nastoupil v útoku vedle Michaela Krmenčíka a nejlepšímu ligovému střelci ve 40. minutě připravil druhou branku zápasu.

"Nehráli jsme spolu poprvé, už i předtím v nějakém přáteláku. Michal dal gól, já jsem dal gól. Myslím, že nám to spolu celkem sedělo. I v prvním poločase jsme mohli dohrát víc do finální fáze. Měli jsme tam víc šancí. Kdyby to v prvním poločase bylo 3:1, možná 4:1, nikdo by se nedivil. Ale produktivní jsme nebyli a pak na to trošku doplatili," uvedl Chorý.

Liberečtí po změně stran západočeského favorita hodně zatlačili a v 74. minutě vyrovnali. "Určitě soupeř měl kvalitu. My prvních dvacet minut byli zbytečně trochu zatáhlí na vlastní půli. Nevím, čím to bylo. Možná trošku nervozitka, že nám to zrovna nějak extra nejde," uvažoval odchovanec Olomouce.

Plzeň ve třech jarních kolech získala pouze dva body a vede tabulku už jen o sedm bodů před druhou Slavií, i když má Viktoria k dobru ještě odložené utkání v Ostravě. "Nemyslím si, že by to bylo o nervozitě. Každý hráč tady v kabině má svoji kvalitu a jak fyzicky, tak psychicky jsme na tom velice dobře. Máme zkušené hráče, kteří nás dokážou podržet," prohlásil bývalý reprezentant do 21 let.

"Musíme se nastartovat nějakým vítězstvím a musíme to urvat. Tři body přijdou. Nebyli jsme extra horší než Liberec," dodal Chorý.