Drahé posily z ciziny? Nene, pražská "S" se poučila

Fotbalisté Sparty a Slavie vstupují do nové sezony po zcela odlišných letních přípravách než před rokem. Vloni sáhly oba kluby k přestupové revoluci a přivedly hráče zvučných jmen z předních evropských lig a reprezentanty. Vynaložené miliony však nepřinesly očekávaný efekt, Sparta ani Slavia tak ve "hvězdných válkách" nepokračují a soustředily se spíše na stabilizaci kádrů. Mužstvo shodně doplnily čtyřmi hráči na potřebných pozicích.

Oba pražské celky před rokem výrazně investovaly a trumfovaly se v tom, kdo přivede věhlasnější posilu. Slavia získala bývalého portugalského reprezentanta a hvězdu ruské ligy Dannyho, tureckého reprezentanta Halila Altintopa, ukrajinské reprezentanty Ruslana Rotaně a Eduarda Sobola a Slováka Miroslava Stocha, do kterých investovala zejména na platu.

Ještě více sáhla loni do kádru Sparta, která přivedla hned jedenáct posil. Letenští v rámci internacionalizace klubu pod vedením italského kouče Andrey Stramaccioniho pokořili tehdejší přestupový rekord příchodem Izraelce Tala Ben Chaima. Získali i rakouského kanonýra Marca Janka, tureckého reprezentanta Semiha Kayu, bývalého francouzského reprezentanta Ria Mavubu, kamerunského reprezentanta Georgese Mandjecka či Francouze ostříleného italskou ligou Jonathana Biabianyho.

Fanoušci se těšili na "hvězdné války", jenže většina ze známých jmen zklamala a titul získala Plzeň. Ve Slavii se mezi opory zařadil jen Stoch. Danny sice nastupoval, ale nebyl klíčovým hráčem a v týmu skončil stejně jako Altintop a Rotaň. Ve Spartě se prosadil do základní sestavy jen ten nejméně známý - Srdjan Plavšič. Janko a Biabiany už na Letné nejsou, Mavuba je na odchodu a Ben Chaim, Mandjeck a Kaya budou začínat spíše z lavičky.

Spartě se investice kolem 200 milionů korun do zahraničních posil nevyplatila. Už v zimě se ale poučila a přivedla perspektivnější hráče Guélora Kangu, brankáře Florina Nitu a Nicolaeho Stanciua, z něhož udělala nového nejdražšího hráče ligy, když za něj zaplatila Anderlechtu Brusel kolem 100 milionů korun. Všichni tři se zařadili do základní sestavy.

Nyní byly oba kluby ještě opatrnější. Sparta přivedla posily jen na posty, kam potřebovala konkurenci a navíc hráče z české ligy. Ze Slovácka přišel jeden z nejlepších brankářů soutěže Milan Heča, z Bohemians 1905 útočník s velkým potenciálem Benjamin Tetteh a z Olomouce stoper Uroš Radakovič. Jediným pro české fanoušky méně známým jménem je rumunský reprezentant Alexandru Chipciu, u něhož ale vedení Sparty vsadilo na to, že je sehraný se Stanciuem. Navíc jde jen o hostování.

"Loňská zkušenost byla pro nás všechny velká a promítla se do naší práce i do způsobu, jakým uvažujeme o doplňování kádru nyní," řekl novinářům generální ředitel Sparty Adam Kotalík.

Střídměji si vedli i v Edenu, i když předseda klubu Jaroslav Tvrdík se několikrát nechal slyšet, že by rád viděl v kádru hráče, který reprezentoval na nedávném mistrovství světa. Asi nejblíže bylo angažování egyptského reprezentanta Mahmúda Hasana, hrajícího pod přezdívkou Trézéguet. Jeho příchod by pokořil český přestupový rekord, ale z jednání nakonec sešlo. Nepřišel ani bývalý útočník Dukly Peter Olayinka, za kterého údajně Gent požadoval osm milionů eur.

Slavia tak stejně jako Sparta přivedla posily jen na posty, kde měla největší problémy. A to jsou kraje obrany, na kterém přišli ligou prověření Vladimír Coufal a Jaroslav Zelený. Po dobré zkušenosti Sparty s Rumuny se i v Edenu rozhodli vsadit na ofenzivním postu na reprezentanta stejné země Alexandrua Balutu, který se za zhruba 68 milionů korun stal nejdražší posilou klubu v historii. Po jarním hostování v Trnavě pak do Slavie natrvalo dorazil slovenský gólmanský talent Martin Vantruba.

"Chtěli jsme hráče, kteří jsou v produktivním věku nebo na začátku kariéry. Budou mít velkou motivaci uspět, být tady delší dobu, nebo pak někam přestoupit. A ne hráče, kteří jdou v uvozovkách tu soutěž dohrát," řekl slávistický kouč Jindřich Trpišovský. "Na to je česká liga hrozně složitá, není jednoduchá z hlediska soubojovosti a intenzity hry. Takových 90 procent hráčů, co sem přijdou, mají v tomhle problémy a adaptace jim nějaký čas trvá. Takže není snadné se do hráče trefit. Hráčů je hodně a hodně jich skončilo i v jiných klubech než ve Slavii," dodal.

Oba kluby se rozhodly spíše stabilizovat kádry a neprodávaly své klíčové hráče. To platí zejména u Slavie, která měla hned několik nabídek na záložníka Tomáše Součka. "Hlavní cíl je sportovní výsledek. Klub musíme posílit, ne oslabit. Nebudeme opakovat chyby. A zadání nových majitelů je finance, trpělivost, profesionalita," uvedl na sociální síti Tvrdík.

Vzhledem k tomu, že přestupní období v Česku potrvá až do 8. září, některá velká jména ještě mohou do kádrů pražských "S" dorazit. Zejména pokud by Slavia postoupila do Ligy mistrů.