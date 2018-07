Drsek doufá, že jeho debut neskončí dalším nářezem od Plzně.

Pavla Drska čeká v pátek těžký debut v roli prvoligového trenéra. Fotbalisté Dukly na úvod nové sezony přivítají mistrovskou Plzeň a jednačtyřicetiletý kouč doufá, že Viktoria neuštědří Pražanům další debakl.

Plzeň v minulém ročníku doma deklasovala Duklu 4:0 a o čtyři góly vyhrála i v posledním kole na Julisce (5:1). "Nechceme určitě dostat nářez jako minule. Všichni mají motivaci, abychom ten zápas zvládli co nejlépe a uhráli přijatelný výsledek. Když sebereme nějaké body, bude to super," řekl novinářům Drsek.

Viktorii považuje za mimořádně kvalitního soupeře. "Ještě když jsem hrál, tak si pamatuju, jaký styl pan Vrba praktikoval a ten moc nemění. Hrají hodně rychlý, brejkový fotbal, ale i v rozehře jsou velmi zajímaví. Mají obrovskou kvalitu. Jejich kádr je hrozně široký a někteří hráči zůstanou i na tribuně," uvedl někdejší fotbalista Duisburgu, Bochumi, Blšan či Jablonce.

Zatím neví, jestli bude při premiéře na lavičce nervózní. "Když jsem hrál a byl mladý, tak jsem to trošku prožíval, ale postupem času to ubylo. Zatím nervozita není, uvidíme v den zápasu," konstatoval Drsek. K pozici hlavního kouče Dukly se dostal zajímavým způsobem. Po minulé sezoně jako asistent skončil společně s odvolaným trenérem Jaroslavem Hynkem, ale vedení klubu mu nabídlo, aby pokračoval.

"Přišel jsem na trénink jakožto asistent a nakonec to dopadlo tak, že jsem se po několika dnech stal hlavním trenérem," přiblížil Drsek. "Spadnul jsem do toho. Ale je to velká výzva a sám jsem zvědavý, jak to dopadne," dodal. Bere jako výhodu, že zná hráče Dukly i celý klub. "Je to pro mne určitě jednodušší, že jsem hráče znal a nemusel se s nimi seznamovat. Hráči vědí, co ode mne můžou očekávat. Nejsem jenom hodný trenér, ale dokážu i zařvat, což poznali v minulé sezoně," přiznal Drsek.

Cílem v sezoně je pro něj umístění v klidném středu tabulky a ideálně vylepšit minulou jedenáctou příčku. "Chceme se zachránit. Pokud možno, abychom skončili v prostřední skupině a neměli problém v tom novém systému, kde se bude hrát o sestup. To je náš cíl," upozornil rodák z Kladna.

Duklu v létě posílili především mladí fotbalisté. Například obránce Martin Chlumecký z Liberce nebo záložníci Ondřej Štursa a David Breda na hostování z Plzně, respektive Jablonce. "Mám pracovitý, ale mladý kádr. V té celé šíři nemám tolik zkušených hráčů, ale mám tam nadějné hráče, kteří chtějí pracovat," konstatoval Drsek.