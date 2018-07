"Dukla nám ukázala, jak na Plzeň," věří Hornyák před dohrávkou

Pondělní souboj fotbalistů Plzně a Liberce uzavře druhé kolo první ligy. Oba týmy na úvod nové sezony zvítězily, západočeský obhájce titulu se Slovanem neprohrál v posledních deseti zápasech nejvyšší soutěže.

Plzeň v prvním kole na hřišti pražské Dukly dlouho prohrávala, ale nakonec v závěru duel otočila a zvítězila 3:1. Liberec doma při debutu trenéra Zsolta Hornyáka udolal Karvinou až gólem střídajícího Jana Pázlera z 85. minuty.

"Víme o tom, že je to těžký soupeř, je to zkušené mužstvo. Ale Dukla ukázala do 60. minuty, jak se dá i s Plzní hrát. Když je držíte pod tlakem, budete agresivní a aktivní, tak s nimi můžeme též uhrát slušný výsledek a vyrovnaný zápas. Ale to bude záležet, jak se na to připravíme," prohlásil Hornyák.

"Je to pro mě trochu brzy, ale aspoň poznáme sílu Plzně. Z naší strany to ještě není to, co bychom si představovali, je tam ještě hodně práce, ale jsme na dobré cestě," přidal slovenský kouč.

Liberec prohrál sedm z posledních deseti vzájemných utkání a naposled v lize porazil Viktorii v květnu 2013 (2:1). V závěru minulé sezony však Slovan ve Štruncových sadech remizoval 2:2.

"Z posledního jarního výsledku s Libercem jsme byli hodně zklamaní, protože jsme chtěli vyhrát. Čeká nás soupeř, který bude bojovat o ty nejvyšší příčky a bude se chtít určitě dostat do první šestky. Z tohoto pohledu by to mohlo být zase zajímavé utkání," konstatoval plzeňský kouč Pavel Vrba.

"S Libercem se nám daří asi víc u nich než doma. Tady nebudou mít co ztratit, budou hrát určitě ze zabezpečené obrany na nějaké brejky. My se na ně připravíme. Nejlepší by bylo dát co nejdřív gól, abychom se uklidnili a pak hráli konečně svou hru," doplnil záložník Milan Petržela.

Plzeň si devítidenní pauzu mezi prvním a druhým kolem proložila středeční přípravou s třetiligovými Domažlicemi, které rozstřílela 10:1. "Rozdíl byl takový, jaký byl. Soupeř chtěl hrát fotbal, a proto dostal deset branek, ale za to jsme opravdu rádi, že tu jen nebránil," hodnotil Vrba.

Pondělní dohrávka začíná v 18:00 pod vedením hlavního rozhodčího Karla Hrubeše. Přímý přenos vysílá televizní stanice O2 TV Sport.