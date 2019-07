Dukla snížila rozpočet na polovinu, i tak chce bojovat o postup

Fotbalisté Dukly v uplynulé sezoně jako jediní spadli z první ligy a po osmi letech je čeká druhá nejvyšší soutěž. Pražané po sestupu snížili stomilionový rozpočet na necelou polovinu a výrazně omladili kádr, přesto se chtějí v nadcházejícím ročníku druhé ligy pohybovat na špičce tabulky. Pokud bude možnost, rádi by se vrátili mezi elitu, za každou cenu ale na postup necílí.

"Po sportovní stránce máme za sebou jednu z nejhorších sezon Dukly. Spadlo nám první mužstvo, spadly nám dorosty, spadli nám žáci. Byl to velmi špatný rok, je tu práce dost. Jde o stabilizaci klubu, jak po ekonomické, tak sportovní stránce. Proběhla nucená redukce rozpočtu přes 100 milionů korun o více než polovinu," řekl na tiskové konferenci člen představenstva Pavel Vandas.

"Cíle? Jednak stabilizace, druhá věc je sportovní stránka. Nebudu říkat, že chceme plout v klidných vodách druhé ligy. Myslíme si, že se musíme porvat o špičku. Jestliže budeme nahoře a bude to vypadat na postup, budeme toho chtít využít. Byl bych rád, kdyby to bylo v téhle sezoně. Ale zase že bychom si řekli, že tenhle rok musíme za každou cenu, to ne," dodal Vandas.

U mužstva zůstal trenér Roman Skuhravý, podle něhož o síle omlazeného týmu více napoví úvod sezony. V prvních pěti kolech Pražané nastoupí proti třem spolufavoritům soutěže Hradci Králové, Jihlavě a Brnu.

"Změn proběhlo hodně, minulou sezonu jsme si vyhodnotili a z mého pohledu je teď Dukla na startu něčeho nového. Až čas ukáže, jestli ta myšlenka s abnormálním omlazením kádru byla správná. Co se týče cílů, nekoukám dlouhodobě. V tuhle chvíli pro nás bude prvních pět šest kol odpovědí, jakým způsobem jsme na to připraveni," řekl Skuhravý.

Lídry týmu by měli být kapitán Daniel Tetour, zkušený brankář Filip Rada či útočník Vojtěch Hadaščok. "Věřím, že skladba týmu skýtá hladovost. Cítím z hráčů velkou touhu uspět. Máme z mého pohledu hodně zajímavé hráče, kteří samozřejmě ještě nejsou dodělaní. Sám jsem zvědav, kam se budou posouvat," dodal Skuhravý.

Majitelem klubu zůstal miliardář Petr Paukner. "Pro nás je to velká záruka. Nedovedu si představit, že by skončil. Dukla v tuhle chvíli nehledá žádného spoluvlastníka. Z mého pohledu není připravena na nějaký vstup (nového vlastníka)," podotkl Vandas.

Dukla bude mít v druhé lize nový čas výkopu domácích zápasů, na Julisce bude hrát v sobotu od 10:15.