Dukla vybojovala s Baníkem bod, Jablonec uspěl v Olomouci

Fotbalisté Ostravy vstoupili do jarní části první ligy remízou 1:1 na hřišti Dukly a klesli na čtvrté místo o bod za Jablonec. Pražané v neúplné tabulce poskočili na předposlední pozici, ale Karviná má k dobru sobotní zápas s Opavou. Domácí poslal v duelu 20. kola do vedení ve 13. minutě Jakub Podaný, ještě do pauzy srovnala zimní posila Nemanja Kuzmanovič. Baník si vytvořil mnoho dalších šancí, ale gólmana Filipa Radu už nepřekonal, brankáře Dukly také jednou zachránilo břevno.

Dukla nasadila do základní sestavy zimní posily obránce Kozmu a španělského záložníka Gonzáleze, za Baník v lize debutoval srbský útočník Kuzmanovič. Na Julisce jako první skórovali hosté, ale Hrubého branka nebyla uznána kvůli útočnému faulu. Ve 13. minutě se dostala do vedení Dukla po velké chybě obránce Stronatiho. Jeho nepovedenou "malou domů" vystihl Tetour, který sice neprostřelil vyběhnutého brankáře Laštůvku, ale volný Podaný už ze snadné dorážky nezaváhal.

"To je individuální chyba hráče. Ten kluk si to uvědomuje, je z toho trošku špatný, ale takový je fotbal. Žádný hráč neodehrál celou svou kariéru, aniž by neudělal nějakou hrubou chybu, kdy soupeř dal gól. Myslím, že si to vybral a příště to bude ten Patrizio, který hraje precizně a bez chyb," řekl ostravský trenér Bohumil Páník na tiskové konferenci.

Ostravský tým, který měl společně s Plzní nejlepší ligovou obranu, inkasoval poprvé po 303 minutách. Baník odpověděl po půlhodině hry, kdy se Kuzmanovič z dálky trefil výstavní střelou pod břevno. Bývalý kapitán Opavy si připsal šestý gól v ligové sezoně.

"Měl jsem překvapivě dost času. Když jsem se otáčel, někdo mi volal, že jsem sám. Jen jsem si to posunul, zkusil jsem vystřelit a krásně to tam zapadlo," uvedl Kuzmanovič. "Samozřejmě pro každého ofenzivního hráče je důležité dát první gól, chytit se. Jsem rád, že se mi to povedlo hned v prvním zápase," dodal.

Hosté v závěru prvního poločasu převzali iniciativu a sahali po druhé brance. Hrubý hlavičkoval těsně nad břevno, Jánošovu tvrdou ránu vyrazil Rada na roh a gólman Dukly poté zneškodnil i pokus Filla. "Dostali jsme krásný gól na 1:1 po naší chybě. Pak do poločasu bylo vidět, že to s námi trošičku zamávalo a soupeř měl několik standardních situací," konstatoval kouč Dukly Roman Skuhravý.

Pražané mohli hned na začátku druhého poločasu opět získat vedení, González však v dobré pozici vystřelil o kousek vedle. Na druhé straně Holzerovu ránu vytěsnil Rada. Ostravský tlak však opadl a šance si vytvářela i Dukla. Při jedné z nich Podaný z voleje těsně přestřelil.

V závěru opět Slezané přidali. Rada podržel domácí i v 71. minutě, kdy si poradil s Barošovou střelou. Chvíli poté Hrubý po odraženém balonu napálil spojnici břevna a tyče. Pozorný brankář Dukly pak znovu vychytal Baroše a sólovou akci střídajícího Holíka zase na druhé straně ukončil dobrým zákrokem Laštůvka. "Trošku nás mrzí, že jsme ten druhý gól nedali. Ale někdy v takových utkáních vás soupeř brejkne a odjíždíte, že nemáte ani ten bod," podotkl Páník.

Dukla tak doma v lize neprohrála s Ostravou posedmé za sebou. "Měli jsme i štěstí, podržel nás Filip Rada. Z tohoto pohledu zasloužená remíza, ale pro mě byl dneska daleko důležitější výkon. Pokud budeme takhle dál pokračovat a budeme se zlepšovat, tak nás jednou tříbodová výhra nemine," prohlásil Skuhravý.

20. kolo první fotbalové ligy Dukla Praha - Baník Ostrava 1:1 (1:1) Branky: 13. Podaný - 31. Kuzmanovič. Rozhodčí: Hrubeš - Moláček, Hock. ŽK: González - Jánoš. Diváci: 2863. Sestavy: Dukla: Rada - Kozma, Ostojič, Bezpalec - Miloševič (90.+4 Douděra), Krunert, Koval, González (73. Holík), Souček - Tetour (81. Djuranovič), Podaný. Trenér: Skuhravý. Ostrava: Laštůvka - Pazdera, Procházka, Stronati, Fleišman - Fillo (87. Jirásek), Hrubý, Jánoš, Holzer (73. Granečný) - Kuzmanovič (79. J. Šašinka), Baroš. Trenér: Páník.



Fotbalisté Jablonce vydřeli v předehrávce 20. ligového kola vítězství 2:1 v Olomouci a v úvodu jarní části sezony se posunuli na třetí místo tabulky. Severočechy poslal v rušném závěru v 78. minutě do vedení Vojtěch Kubista, v 87. minutě sice srovnal Vít Beneš, ale hned za další dvě minuty zajistil hostům tři body Martin Doležal. Sigma v lize neporazila Jablonec počtvrté za sebou a zůstala na čtrnácté pozici.

Jablonec, který prohrál poslední dvě podzimní kola, začal aktivněji a měl první velkou šanci. Zimní posila Vatajelu v sedmé minutě na levé straně dobře zakombinoval s Jovovičem, jehož centr prošel ke Kratochvílovi, který však sám na malém vápně trefil pouze padajícího brankáře Buchtu.

Zbytek první půle se nesl v opatrném duchu. Po půlhodině hry po Vepřekově centru sice domácí Plšek orazítkoval tyč, ale rozhodčí Houdek už předtím odpískal útočný faul Nešporovi.

Druhý poločas nabídl promrzlým divákům více vzruchu. Odražený míč po rohovém kopu si chvíli po přestávce našel Kalvach a poprvé v zápase prověřil hostujícího brankáře Hrubého. V 51. minutě se domácí marně dožadovali penalty po údajné ruce jednoho z bránících hráčů.

Jablonec poté zahrozil sérií rohových kopů. Po jednom z nich se míč dostal k Hovorkovi, který však nepropálil hráče před sebou. Opatrné utkání pomalu začínalo směřovat k bezbrankové remíze, závěrečná čtvrthodina ale vše změnila.

V 78. minutě po chybě olomoucké obrany vrátil Holeš míč před branku a Kubista jej nekompromisně napálil pod břevno. Střídající defenzivní záložník Severočechů si připsal svůj první ligový gól od října 2016.

Olomouc přidala a v 87. minutě srovnala. Po centru z levé strany se protlačil k hlavičce Beneš a z krkolomné pozice překonal Hrubého. Zimní posila Hanáků se prosadila proti svému bývalému klubu.

Radost z vyrovnání ale domácím vydržela jen dvě minuty. Aktivní Vatajelu našel ve vápně volného Doležala, který zblízka prostřelil brankáře Buchtu. I on se stejně jako Beneš trefil proti bývalému klubu a připsal si už devátý gól v ligové sezoně.