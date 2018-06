Dukla zůstává v rukou podnikatele Petra Pauknera

Dukla je na prodej. Zvěst, která v dubnu obletěla HET Ligou a donutila hráče pražského klubu ke zvýšenému úsilí, aby nejvyšší soutěž zachránili a nepokazili chystanou transakci. Ligu sice udrželi, avšak investiční vstup strategického partnera nepřišel. Hlavním vlastníkem zůstává nadále podnikatel Petr Paukner.



Proč se nepodařilo najít strategického partnera?



Moje požadavky nebyly splněny, měli jinou představu. Se zájemci z Arabských emirátů byla jednání už ukončena, s německými zatím nevedla k dohodě, ale pokračují. Klub vlastním tedy pořád já v rozsahu jako dosud, tedy výrazná majorita. Už mám připravenou vlastní variantu, musíme fungovat dál.



Jaké byly představy potencionálních partnerů, které jste oslovil?



Mysleli si, že jim klub předám. Ale slovo "předat" jako obchodník já neznám. Je pravda, že jsem Duklu před pěti lety (červenec 2013) koupil za symbolickou jednu korunu, ale to měla dluhy ve výši 115 až 120 milionů a stála před bankrotem. To já ovšem nevěděl. Musel jsem ji nejprve finančně stabilizovat, stála mě okolo čtvrt miliardy korun. Nyní jsem ochoten ji prodat za cenu, která zdaleka nedosahuje investic do ní vložených.



Když jste tak upřímný, kolik by to tedy bylo?



Zhruba jedna desetina, co jsem do ní vložil. To je podle hodnoty akcií.



Část jste si jich ovšem hodlal ponechat. Je to tak?



Byl jsem ochoten prodat celý svůj podíl nebo jenom majoritní většinu s tím, že se budu nadále na chodu klubu podílet. Obě cesty byly ve hře. Ale za určitých podmínek. Nestaral jsem se o ni pět let, aby ji potom někdo potopil - ať úmyslně nebo z nedbalosti. Kdo má majoritu, má také odpovědnost a já si chtěl být jist, že se bude klub rozvíjet. Říkal jsem, položme peníze na stůl, vložme je účet, garantujme, že budou k dispozici. Ale to se dosud nestalo.



Pokud zůstanete sám, snížíte roční rozpočet, který byl na úrovni 70 milionů?



Všechno tomu nasvědčuje. Ale zatím jednání nejsou úplně ukončena, takže nic není jistého.



Mají se fanoušci obávat o prvoligovou existenci Dukly?



Budujeme dům, postavil jsem přízemí, na první či dokonce druhé patro nemám prostředky. A nenašel jsem nikoho, kdo by mi s tím pomohl. Ale i v přízemí se dá bydlet a žít.